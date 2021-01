Jön a kormány újabb ajándéka a nyugdíjasoknak

A Pénzügyminisztérium csütörtökön közzétett frissített költségvetési előrejelzése foglalkozik a nyugdíjasok juttatásaival, illetve azok kilátásaival.

A nyugdíjasok jövőbeni életkörülményeit alapvetően határozza meg a makrogazdasági pálya, valamint a kormány döntései. Ezért nem mindegy, hogy a kormány milyen makrogazdasági előrejelzéssel kalkulál. Az tudható, hogy 2021-től indul a 13. havi nyugdíj visszaépítése: 2021-2024 között a januári nyugdíjon felül a nyugdíjban és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők 1-2-3-4 heti nyugdíjat/ellátást fognak kapni. Vagyis 2024-re teljes egészében visszaépül a plusz egyhavi nyugdíj.

A Pénzügyminisztérium most megjelent anyaga kitér arra, hogy azokban az években, amelyekben a GDP növekedése meghaladja a 3,5%-ot a nyugdíjasok újra részesülhetnek nyugdíjprémiumban. Ha megnézzük a kormány legújabb GDP-növekedési pályáját (erről részletesen itt írtunk), akkor azt mondhatjuk, hogy jövőre még határeset lehet a nyugdíjprémium teljesítése (épp 3,5%-os növekedést vár a kormány), azonban

2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is várható nyugdíjprémium.



A kormány frissített inflációs előrejelzése alapján pedig az is kiolvasható, hogy mekkora éves alapemelésre számíthatnak az időskorúak minden a következő évek januárjában. Ezek szerint 2021 és 2024 között minden évben stabilan 3%-os nyugdíjemelés várható.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a napokban arról beszélt, hogy mivel a bérek a nyugdíjaknál nagyobb mértékben emelkedtek az utóbbi években, szeretnék, ha a két és fél millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő is érzékelhetné ezt az életszínvonal-emelkedést. "Ezért is építjük vissza a tizenharmadik havi nyugdíjat. Emellett ott van a nyugdíjprémium is, amit az elmúlt három évben tudtunk kifizetni" - ismertette.

Címlapkép: Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter (b) beszédet mond az Idősek Tanácsának ülésén a Karmelita kolostorban 2020. november 2-án. Novák Katalin közölte, hogy a kormány minden olyan intézkedés ismételt bevezetésének a lehetőségét mérlegeli a koronavírus-járvány elleni védekezésben, amellyel tavasszal már élt. Jobbról Müller Cecília országos tisztifőorvos. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd