Még csak most árazzák majd be a válságot a hitelminősítők? Megvan, mikor vizsgálhatják Magyarországot

A válság ellenére két nagy hitelminősítő is pozitívra javította a magyar adósbesorolás kilátását 2020-ban, vagyis összességében nem volt rossz éve Magyarországnak ebből a szempontból. Kérdés, hogy a cégek hogyan értékelik majd a válságból való kilábalási pályák különbözőségeit és kockázatait, ezek miatt lehet, hogy majd csak 2021-ben árazzák be a hosszabb távú hatásokat. Az előzetes naptárakból az kiderült, hogy idén is mindhárom cég kétszer-kétszer vizsgálja majd felül a magyar besorolást, először február közepén rögtön ketten is dönthetnek.