Orbán Viktor hamarosan újra dönt a kijárási tilalomról

A jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések január 11-ig tartanak, így például a kijárási tilalom is. Ezért várható, hogy a kormány a napokban dönt ezekről, ahogyan azt egyébként az egyik minisztérium már előre is vetítette.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Orbán Viktor december 7-én jelentette be, hogy a járvány féken tartása érdekében hozott korlátozó intézkedések január 11-ig maradnak érvényben. December 10-én meg is jelent a rendelet, ami többek között tartalmazta a kijárási tilalom meghosszabbítását, de ugyanúgy fennmaradt a középiskolások digitális tanrendje, az üzletek korábbi zárása, a gyülekezési tilalom. A kijárási korlátozást csak szentestére oldotta fel átmenetileg a kormány.

Mindez tehát azt is jelenti, hogy

a kormánynak január 11., vagyis jövő hétfő előtt döntenie kell a korlátozó intézkedések sorsáról.

Ezért ezt a héten akár ismertetheti is a kormányfő vagy az operatív törzs, ahogyan az lenni szokott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma is a korlátozó intézkedésekről szóló döntés közeledésére tett utalást, amikor az ATV megkeresésére azt válaszolta, hogy "a járványhelyzet függvényében a kormány hamarosan dönt az iskolai tanításról is".

Mit mutatnak az adatok?

A legfrissebb járványügyi adatok a helyzet javulására utalnak. Összességében az adatok azt sugallják, hogy az év végén is fenntartott korlátozó intézkedések az iskolai téli szünettel párosulva támogatták a fertőzés visszaszorítását. Ugyanakkor a vírus továbbra is jelentős számú megbetegedést és halálesetet okoz.

Az operatív törzs a járványügyi helyzet legutóbbi értékelésekor is úgy fogalmazott, hogy a bevezetett intézkedések elérték a céljukat, több napja, hosszabb ideje valóban csökken a megbetegedések száma.

A kilátásokkal kapcsolatban vasárnap Orbán Viktor is nyilatkozott. A koronavírus-járvány második hullámát "megfékeztük", és most az a feladat, hogy ne tudjon elindulni egy harmadik hullám - mondta akkor a miniszterelnök. Orbán Viktor nehéz kérdésnek nevezte, hogy a vakcina érkezése előtt lehet-e lazítani a korlátozásokon, mivel ha nem érkezik meg időben az oltóanyag, akkor egy újabb fertőzési hullám indulhat. "Nyitni is szeretne mindenki, nagy bennünk a vágy, hogy megszabaduljunk ettől a nyomorúságtól, ugyanakkor, ha nem jól ütemezünk, akkor még egy harmadik hullám is bekövetkezhet" - fejtette ki.

Közben az európai országok példái is azt mutatják, hogy az ünnepek után újra a szigor útjára lépnek a kormányok. Hétfőn sorra érkeztek az ezzel kapcsolatos hírek:

Nagy-Britanniában országos zár jön,

Ausztria meghosszabbítja a teljes zárlat hatályát,

Franciaországban azt közölték, hogy a január elejére ígért enyhítés nem érkezik el,

Katalóniában újabb korlátozásokat vezetnek be csütörtöktől tíz napra,

Skóciában egyhavi zárlatot rendelt el a kormány a koronavírus új mutációja miatt,

Izrael az oktatási rendszer bezárását fontolgatja, a héten dönthetnek,

Vasárnap este pedig Norvégiában jelentettek be új korlátozásokat.

Szintén vasárnapi hír, hogy a szlovén kormány január 7-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozásokat.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala