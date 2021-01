Véget ér a papírszámlák kora

Mérföldkő az adózásban, hogy az adóhivatal 2021-től már minden számlát lát, az adózókat a koronavírus-járványra is tekintettel szankciómentes időszak segíti a zökkenőmentes átállásra március 31-ig - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Jelenleg hétköznaponként átlagosan egymillió számla érkezik az adóhivatalhoz. 2021. január 4-től ez a szám akár napi másfélmillióra is nőhet, jogszabályi szinten ugyanis tegnaptól vált teljessé az online számla rendszer, amelynek segítségével már minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - hangsúlyozta Izer Norbert.

Az adatszolgáltatási kötelezettség az Európai Unió más tagállamába történő termékértékesítésre és az exportra is kiterjed, így gyakorlatilag a gazdasági élet teljes számlaforgalmára rálátása nyílik a NAV kockázatelemzőinek - tette hozzá.

Kiemelte, hogy a felkészülést nehezítette a koronavírus-járvány, ezért a vállalkozások adóügyi könnyítést kaptak. 2021. január 4-től március 31-ig a NAV nem szab ki mulasztási bírságot, ha a vállalkozó nem, vagy nem megfelelően szolgáltat adatot azokról a számláiról, amelyek újonnan kerültek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe.

Akik még nem regisztráltak az online számla rendszerében, mert például csak a magánszemélyek részére állítottak ki számlát, azoknak legkésőbb az első számla kiállításának a napjáig regisztrálniuk kell, hiszen ez a regisztráció a feltétele a szankciómentességnek - részletezte.

A gazdaságfehérítés mellett a vállalkozások digitális átállásában is fontos mérföldkő az online számlázás - jegyezte meg Izer Norbert. Már hétfőtől hatályosak azok a rendelkezések, amelyek lehetővé teszik, hogy az elektronikus számla kibocsátásával is teljesíthető legyen az online számlaadat-szolgáltatás. Az elmúlt héten megjelent rendeletmódosítás szerint a vállalkozás az adatszolgáltatásnak eleget tehet úgy is, hogy az elektronikus számlát az erre irányuló jelzés esetén a NAV-on keresztül bocsátja a vevő rendelkezésére - mondta az államtitkár.

A papírszámlákról így különösen megéri átállni az elektronikus számlakibocsátásra

- javasolta Izer Norbert, hozzátéve, hogy az adótanácsadók számítása szerint számlánként akár hétszáz forintot is spórolhatnak ezzel az érintettek.

A számla kiállítási, nyomtatási, postázási és adatrögzítési költségének megspórolása mellett a koronavírus-járvány terjedése elleni küzdelemben is sokat segíthet a papírszámlák korának véget vető, új adóügyi fejlesztés - fogalmazott az államtitkár.

A szankciómentes időszak lejártáig ugyan még van idő, de a felkészülés e három hónapjában komoly feladat vár a könyvelőkre és az adótanácsadókra is, hiszen a digitális átalakulás útján leginkább az adózási szakemberek tudják segítő közreműködésükkel végigvezetni a vállalkozásokat - mondta Izer Norbert.

Címlapkép forrása: Getty Images