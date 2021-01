Megint recesszióba taszítja a brit gazdaságot a koronavírus a lezárások miatt

Csökken a brit gazdaság teljesítménye a folyó első negyedévben a hét elején bejelentett újabb korlátozó intézkedések miatt - áll a JPMorgan legfrissebb előrejelzésében.

Boris Johnson miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy egész Angliára zárlatot rendelt el a brit kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése érdekében. Ennek keretében keddtől Anglia teljes lakossága újból csak a legindokoltabb esetekben - például bevásárlás, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás vagy testmozgás céljából - hagyhatja el otthonát. Az iskoláknak online oktatásra kell átállniuk, és a szabadtéri sportlétesítményeknek is be kell zárniuk.

A hétfői bejelentés alapján a JPMorgan most azzal számol, hogy a brit hazai össztermék 2,5 százalékkal csökkent a tavalyi utolsó negyedévvel összevetve. A JPMorgan előzőleg szerény, 0,1 százalékos gazdasági növekedést várt az idei első három hónapra.

A brit GDP 18,8 százalékkal csökkent a tavalyi második negyedévben és 16 százalékkal emelkedett a harmadik negyedévben, rendre az előző negyedévvel összevetve.

