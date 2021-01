Bedurran a tesztelési verseny? - Egy magánszolgáltató a hatósági árnál is olcsóbban végzi a PCR-teszteket

Holnaptól a 19.500 forintos hatósági árnál 15 százalékkal olcsóbban fogja kínálni a koronavírust kimutató PCR-tesztet a Swiss Clinic - tudta meg a Portfolio az egyik legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatótól.

Emlékezetes, az állam szeptemberben nyúlt bele erőteljesen a tesztelési piacba, amikor is 19.500 forintban határozta meg a PCR-tesztek árának maximumát, ezzel hatósági áras termékké vált a magánúton végzett szűrés, amelyet - főleg amikor a második járványhullám felfutásakor az állami kapacitások korlátozottak voltak - az érintettek karantén feloldásához, utazáshoz, saját gyanús eseteik mielőbbi kivizsgálásához használtak tömegesen. A magánszolgáltatóknál ugyanis széles kínálat mellett, és gyorsabban jutottak eredményhez, igaz akkor még jellemzően 30 ezer forintos áron. Itt érdemes felidézni, hogy a magánszolgáltatók nem a semmiből vették ezt a 30 ezer forintos összeget. A Nemzeti Népegészségügyi Központ az önköltséges PCR-teszt árát 30.500 forintban állapította meg még tavaly júliusban, ami egyfajta iránymutatás is volt a piac számára, az állami intézmények is ennyiért vállalták az önköltséges teszt elvégzését (de voltak ennél drágább állami szolgáltatók is, akik egyes esetekben 60, illetve 100 ezer forintot is elkértek).

Akkori körképünkből már kiderült, hogy a szolgáltatók a hatósági ár bevezetését követően is fenntartják tesztelési szolgáltatásukat, de arra is rámutattak, hogy a labor költségének leszorítása nélkül a 19.500 forintos ár mellett nem lehet nyereségesen üzemeltetni a PCR-tesztelési szolgáltatást. Volt, aki jelezte nekünk, hogy ezek után tárgyalásokba kezd a laborral.

Vélhetően így tett a Swiss Clinic is, és a laborral folytatott tárgyalások feltehetően most vezettek eredményre. Ennek következtében 2021. január 8-tól a Swiss Clinic 15%-kal csökkentette a koronavírust kimutató PCR-teszt árát. Ez azt jelenti, hogy a jövőben

a magánegészségügyi szolgáltató 16.500 forintért kínálja a PCR-teszteket a 19.500 forintos hatósági árral szemben.

Úgy tudjuk, ez lesz a legalacsonyabb ár a magyarországi piacon, amivel a cég alaposan felkavarhatja az állóvizet.

Azt is megtudtuk a társaságtól, hogy a PCR-teszt eredményeket a mintavételtől számított 59 órán belül kapják kézhez az ügyfelek.