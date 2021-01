Pénteken jöhet a bejelentés a magyar kijárási tilalomról

Maruzsa Zoltán államtitkár tájékoztatása szerint a kormány holnap dönt a középiskolák digitális tanrendjéről. Az operatív törzs ennek fenntartására tesz javaslatot. Mindez azt is jelenti, hogy a kormány pénteken dönthet a többi, járvány fékezését célzó korlátozó intézkedés jövőjéről.

A Portfolio néhány nappal ezelőtt elsőként hívta fel a figyelmet arra, hogy a jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések január 11-ig tartanak, így például a kijárási tilalom is, valamint a középiskolák digitális tanrendje, a boltok korábbi zárása. Ezért már akkor azt írtuk, hogy hamarosan jön a korlátozó intézkedések jövőjéről szóló bejelentés.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a szerdai tájékoztatóján már jelezte: a védelmi intézkedések fenntartását tartja indokoltnak a jövőben is. Ezt erősítette meg a Koronavírus Tájékoztató oldal is szerda este, amikor Facebook-oldalán megjelenítette, hogy "az országos tisztifőorvos szerint a járvány fékezése érdekében meghozott intézkedéseket indokolt fenntartani, hiszen a magyar adatok ugyan biztatóan alakulnak, de a járvány továbbra is tart egész Európában, a környező országokban ismét jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma".

Az óvatosságot indokolhatja a látványosan romló járványügyi helyzet szerte Európában, a Nagy-Britanniából kiinduló, gyorsabban terjedő új vírusmutáció, de a friss adatok is, amelyek kedvezőtlen járványgörbére utalnak és úgy tűnik, az ünnepek alatt növekedésnek indult a kontaktusszám (részben a szentestére feloldott kijárási tilalom miatt, a családok összejövetelei miatt, esetleg a szilveszteri találkozások miatt).

Csütörtökön az Operatív Törzs tájékoztatóján tudtunk meg új információkat a korlátozó intézkedések jövőjével kapcsolatban.

"Komoly dilemmát okozott, hogy vissza kell-e térni a középiskolások esetében a jelenléti oktatásra a digitális helyett. Az ünnepek alatt alacsony volt az új esetek száma, de kevés teszt mellett, mindemellett az Angliában megjelent új vírusmutáció is befolyásolta a döntést, ami miatt több európai ország szigorít" - magyarázta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár.

"Az óvatosság mellett döntöttük, az operatív törzs azt javasolta, hogy a kormány hosszabbítsa meg a digitális tanrendet január 11-e után is" - mondta Maruzsa Zoltán. Az oktatási intézményeket arra kérte, úgy készüljenek, hogy nem áll vissza a jelenléti oktatás.

A kormány holnap dönt a digitális tanrendről - derült ki szavaiból.

Vagyis a kormány pénteken dönthet a további korlátozó intézkedések sorsáról is, így a kijárási tilalomról, éttermek működéséről. Müller Cecília és Maruzsa Zoltán szavai arra utalnak, hogy az operatív törzs értékelése nem támasztja alá a szigorú intézkedések oldását.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook oldala