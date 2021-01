2 907 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 337 743 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 440 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, összesen 186 449 fő. Az aktív fertőzöttek száma 140 854 fő. 5 297 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 372-en vannak lélegeztetőgépen. Immár 25 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, és fokozatosan megkezdődik az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása is.

A 2907 új esettel úgy tűnik, hogy megakadt Magyarországon az eddig csökkenő trend, a visszaszorulása megakadt. Az esetszám megugrásának több oka is lehet (így például az ünnepek végeztével a munkahelyekre való visszatérés, vagy a szilveszteri összejövetelek, de a több teszt is közrejátszott), a járvány alakulásáról azonban csak több nap elteltével tudunk bármit is mondani.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images