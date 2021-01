Koronavírus Magyarországon: itt a hét utolsó napi jelentése

Az elmúlt 24 órában 1778 új embernél mutatták ki Magyarországon a koronavírus-fertőzést, elhunyt 94 ember – derül ki a hivatalos tájékoztató portálról. A számok továbbra is azt jelzik, hogy az átmeneti csökkenés után nem enyhül tartósan a járvány nyomása, vagyis talán a nehezén túlvagyunk, de még mindig magasak a napi adatok.

1778 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 342 237 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 648 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 197 936 fő, az aktív fertőzöttek száma 133 653 főre csökkent. 4980 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 357-en vannak lélegeztetőgépen - olvasható a hivatalos információs portálon. A kórházi oltópontokon folyamatos az egészségügyi dolgozók oltása és az idősotthonokban is megkezdődött az oltás. A következő vakcinaszállítmány kedden várható. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és február 1-ig érvényben is maradnak.

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra és december 26-tól zajlik az egészségügyi dolgozók oltása.

Eddig három szállítmány Pfizer-vakcina érkezett, amely összesen 79 ezer ember oltását teszi lehetővé.Jövő kedden pedig újabb 39 ezer ember számára érkezik oltóanyag.

A vakcinákat 25 kórházi oltópontra szállították ki: több budapesti kórház mellett Győrbe, Kecskemétre, Szolnokra, Tatabányára, Kaposvárra, Pécsre, Miskolcra, Szegedre, Székesfehérvárra, Debrecenbe, Balassagyarmatra, Szombathelyre, Veszprémbe, Nyíregyházára, Egerre, Békéscsabára, Szekszárdra, és Zalaegerszegre.

A vasárnap közölt 1778 új eset kedd óta a legalacsonyabb, száz alatti napi halálos áldozatra pedig legutóbb hétfőn volt példa a hivatalos statisztika szerint.

Az aktív esetszám több mint háromezerrel csökkent egy nap alatt, a kórházban ápoltak száma 146-tal esett vissza szombathoz képest, lélegeztetőgépen pedig nyolccal kevesebben vannak.

Az információs oldal szerint az utóbbi 24 órában 19 262 tesztet végeztek, ezzel öt nap után esett először 20 ezer alá a napi számuk. A friss esetszámok alapján ezek 9,2%-a lett pozitív, utoljára szerdán volt tíz százalék alatt a ráta.

A legtöbb új fertőzött továbbra is Budapesten és Pest megyében van, ebben a két régióban volt 200 felett a napi új esetszám. Száz feletti új fertőzöttet regisztráltak Fejér, Komárom-Esztergom, Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a többi megyében száz alatt volt a napi esetszám.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images