A koronavírus elintézte: elképesztően magas hiány jött össze 2020-ban

Minden várakozást felülmúló költségvetési hiány jött össze 2020-ban - derül ki a Pénzügyminisztérium előzetes hétfői adatközléséből. A központi alrendszer 5548,6 milliárd forintos hiánnyal zárta az évet, ez pedig jócskán meghaladja a tárca által előzetesen jelzett pénzforgalmi értéket, a minisztérium azonban hangsúlyozza azt is, hogy az uniós módszertan szerint számolt hiány a GDP 9% körül lehet.

2020-ban az államháztartás központi alrendszere 5548,6 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami alapján kijelenthető, hogy

pénzforgalmi szemléletben a tavalyi deficit minden várakozást felülmúlt.

Augusztusban még 3600 milliárd forint körül volt a hivatalos éves pénzforgalmi hiányelőrejelzés, ez volt az utolsó hivatalos teljes évre szóló előrejelzés (ekkor mondta azt a kormány, hogy az uniós hiány a GDP 7-9%-a lehet, így sejteni lehetett, hogy az éves pénzforgalmi szám ennél akár magasabb is lehet). Majd december 31-én, az utolsó pillanatban megjelent pénzügyminisztériumi előrejelzésben már 5400 milliárd forintos pénzforgalmi deficitet jelzett a tárca a 2020-as évre a központi alrendszerre vonatkozóan. Mint most hétfő délelőtt kiderült: a tavalyi éves hiány még az év utolsó napján közzétett minisztériumi várakozást is felülmúlta, vagyis az év végi kormányzati költekezés megtette a hatását. Az év utolsó napjaiban tapasztalt, korábban soha nem látott mértékű költségvetési pénzszórásról több cikkünkben is beszámoltunk akkor. A kormány elsősorban a Gazdaságvédelmi Alapon keresztül költötte a pénzt, a végső szám meghaladta a 4000 milliárd forintot.

Ezen belül a központi költségvetés 4953,5 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 46,7 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 641,8 milliárd forintos hiányt értek el. 2020 decemberében a központi alrendszer 2250,5 milliárd forintos hiánnyal zárt - közölte a tárca.

