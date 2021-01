A koronavírus-járvány egyik nyertese

Melyik tette a legtöbbet a digitalizáció érdekében a munkahelyeden? A cégvezető, az innovációs vezető vagy a koronavírus?

A közösségi médiában terjedt ez a humoros, ám mégis elgondolkodtató kérdés. A koronavírus valóban felgyorsította a digitalizációt és átírt megszokott gondolkodási sémákat; sok cégnél megvalósította a korábban elképzelhetetlennek tartott otthoni munkavégzést, és a személyes üzleti találkozást elsősorban konferenciahívássá változtatta át.

A koronavírus-járvány olyan új fejlesztéseket, megoldásokat hozott a jelenbe, melyekről még a szakértők is vízióként beszéltek. Ezek egyike a robotika. Az elmúlt év megmutatta, hogy e technológia az ipari felhasználáson túl az egyik legszemélyesebb területen, az egészségügyi ellátásban is számos helyen bevethető, az emberek támogatása érdekében.

A robotok 2020-ban a kórházakban kezdtek mind több helyen megjelenni. Nézzünk néhány példát a világ körül:

Indiában a Mitra nevű humanoid robotokat vetették be kórházakban. A robotot eredetileg szociális intézmények számára fejlesztették ki, kórházi alkalmazását a világjárvány alatt kezdték el. Mitra a személyzet kisegítője, és a rászerelt videóeszköz segítségével a COVID fertőzöttek tudják a kapcsolatot tartani a szeretteikkel.

Szintén Indiában, valamint Kínában köztéri fertőtlenítésre használtak robotot, de például Londonban, a forgalmas St. Pancreas pályaudvar járófelületét is UV-fényt kibocsátó, önjáró robottal fertőtlenítik már, ahogy a floridai Key West nemzetközi repülőterén is hasonló fertőtlenítő robot dolgozik.

Romániában az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank támogatásával kezdte el munkáját Victor, a kórházi fertőtlenítő robot.

Mexikóban az egészségügyi dolgozók is szelfiket készítettek a munkájukat segítő, LaLuchy Robotina névre keresztelt robottal, mely, hasonlóan Mitrához, sok esetben az átmeneti, egyedüli kommunikációs csatornát jelenti a családok fele.

A Medibot, a maláj robot, a helyi egyetem segítségével született meg, és a betegek hőmérsékletének megmérésével csökkenti a személyzet terhelését.

Kínában robotok segédkeztek koronavírusos betegek ellátásában. A gépek takarítottak, fertőtlenítettek, gyógyszereket szállítottak és testhőmérsékletet mértek. Volt olyan tábori kórház, melyet teljes mértékben automatizáltak, és az orvosok, az ápolók munkáját robotok és más okoseszközök helyettesítették.

Az afrikai Ruandában is robotokat állítottak szolgálatba az igen alacsonyszámú egészségügyi dolgozó támogatására. A robotok feladata a testhő, az életjelek mérése, a videós üzenetek kézbesítése, és a maszkhasználat ellenőrzése. Az egyik, Urumuri névre keresztelt robotot a reptéren is bevetették, ahol percenként 50-150 utast ellenőrzését is elvégezte.

Szintén a maszkok helyes használatának, valamint a védőtávolság ellenőrzésére tanították be Robovie-t, mely egy japán fociboltban látja el feladatát, és kéri a vásárlókat ennek betartására, ha a lézer és arcfelismerő technológiája azt látja, valaki elfelejtette valamely védekezési szabályt betartani.

Ugyanezt a képességet fejlesztették ki Franciaországban a Pepper néven ismert, és a leginkább elterjedtnek tekinthető robotra. Pepper ismerősen “mozog” e területen: például egy kölni kórház geriátráján is lehet vele találkozni. A robot az idősek terápiájában vesz részt, és ahol különböző tevékenységekbe, memóriajátékokba, fitness gyakorlatokba igyekszik bevonni a pácienseket. Peppert az Egyesült Királyságban szociális munkásként kezdték el alkalmazni, a demencia elleni kezelés részeként.

Ezt a humanoid, könnyen tanítható robotfajtát a Budai Magánorvosi Centrum is használta, koronavírus előszűrésre.

Ám nemcsak kórházban, hanem egy madridi óvodában is használtak robotot testhőmérséklet mérésre: egy kedves, lego figurának megépített automata végezte el a feladatot, a gyerekek nagy örömére.

E robotok jellemzően 5000-30 000 dollár darabáron készülnek el, egyedi megrendelésre, azaz még nem olcsó, gyors megoldásokról beszélünk. Ám mivel számos cég fejleszt robotokat, valamint egyre nagyobb a kereslet is irántuk, az áruk, elérhetőségük mind kedvezőbb lesz. A kereslet növekedését a Nemzetközi Robotikai Szövetség előrejelzése mutatja: e szerint három éven belül megduplázódnak a munkában lévő robotok.

Forrás: Nemzetközi Robotikai Szövetség

Nézzük meg azt is, hogyan teljesítenek a robotikai cégek a tőzsdén A Robo Global részvényindex informálja a befektetőket a robotika, a mesterséges intelligencia és az automatizáció terén élenjáró cégek teljesítményéről. A több mint 80 cég papírjait tömörítő index 2002 óta 2300%-os növekedést regisztrált, és 2020-ban egyaránt szép hozamot tudott realizálni az, aki jó időben szállt be.

A Pepper robot gyártójára, a Softbank Robotics árfolyamára is érdemes ránézni. A Softbank a világ egyik legjelentősebb robotikai cége. Sötétkék színnel látható a Softbank Robotics részvényárfolyama, világoskékkel pedig összehasonlításként az S&P500 részvényindex. Ebből látható, hogy a japán gyártó részvényei felülteljesítették a gazdaság meghatározó cégeinek átlagmutatóját.

A robotos cégek papírjainak értéknövekedése mögött számtalan indok lehet, én most kettőt emelnék ki:

Az egyik, hogy az olyan globális jelenségek, mint a járvány, felgyorsítják a kényelmet szolgáló robotok terjedését, és valóban már csak rajtunk, embereken múlik, hogy mennyire kívánjuk e lehetőséget a mindennapjainkba integrálni.

A második, hogy technológiai oldalról a segítő robotok terjedésének utolsó akadályai is eltűnnek: már az olyan kisebb nyelveken, mint a magyar is értenek, ill. egyre jobban érteni fognak. Persze itt nem komplex szövegértelmezésre kell gondolni, hanem egyszerűbb párbeszédek megvalósításának képességét.

Az ugyanis már az itthoni, napi gyakorlat része, hogy ügyfeleink olyan robotokat kérnek, melyek ügyfélszolgálatra vagy bevásárlóközpont, magánkórház infopultjába beállva, információt adnak az érdeklődőknek, vagy kisebb hostess, kóstoltatási feladatokat képesek megtenni. Az üzleti élet szereplői is látják, hogyha az iparban, logisztikában bizonyítottak, valamint az emberek mellett, az egészségügyi ellátásban világszerte megbízhatóan működnek a robotok, akkor az ügyfeleik kényelmét egyaránt emelhetik, miközben saját munkatársaik monoton terhelését csökkenti ez a technológia. Megvalósul a win-win szituáció.

