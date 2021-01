Joe Bidentől várják az atomenergia reneszánszát

Az már szélesebb körben ismert, hogy Joe Biden elnökségének egyik legfontosabb pontja a környezet- és klímavédelem lesz, amire rengeteg pénzt költene a leendő elnök. Ennek része lesz a nap- és szélenergia, az elektromosautó-gyártás, de várhatóan az atomenergia is. Az iparág képviselői pedig a leendő elnökjelölt támogatásában reménykednek, ami a fejlettebb technológiájú, új atomerőművekkel karöltve elhozhatná az atomenergia reneszánszát.

Az atomenergia károsanyag-kibocsátása minimális, így hasonlóan a megújuló energiaforrásokhoz, részét képezheti a klímasemlegességet elérni kívánó célkitűzéseknek, így a környezetbarát villamosenergia-termelésnek is. Sokan, így az atomipar képviselői is abban reménykednek, hogy emiatt Joe Biden is erősebben fogja segíteni az atomenergiát a nagyobb klímatervén belül. Az Egyesült Államok leendő elnöke egyébként támogatója a fejlett nukleáris technológiák kutatás-fejlesztésének.

A Centrus Energy vezetője, Dan Poneman szerint, akik üzemanyagot készítenek a jövő fejlett nukleáris erőművei számára:

Ez egy kiváló lehetőség az országunknak, hogy több évnyi kihívás után végre ismét visszataláljunk a megfelelő kerékvágásba.

Az Egyesült Államoknak 94 hagyományos reaktora van, míg a világon összesen 440 található, de a költségek növekedése miatt további öt zárhat be idén.

Az atomenergia elsődleges versenytársai közé az olcsóbb földgáz, illetve a nap- és szélenergia alapú erőművek tartoznak. Emellett a biztonsági és karbantartási költségek növekedése sem segített az iparágnak, amit részben az esetleges terrortámadásoktól való félelem, illetve a 2011-es fukusimai katasztrófát követő szabályozások okoztak.

Tavaly öt új reaktor működése indult el Kínában, Oroszországban, Fehéroroszországban, illetve az Egyesült Arab Emírségekben mondta a Nukleáris Világszövetség (WNA) vezetője, Sama Bilbao y Leon.

Egyelőre még nem tisztázott teljesen, hogy hogyan akadályozná meg a Biden-féle adminisztráció még több atomerőmű leállását, illetve egyes szakértők a radioaktív hulladékok kapcsán is aggódnak. Ezzel szemben a fejlett nukleáris energia támogatói szerint az újonnan épülő erőművek biztonságosabbak lesznek és kevesebb hulladékot fognak termelni.

Egy példa az új fejlettebb technológiára a Natrium nevű rendszer, amelyet a GE Hitachi Nuclear és a Bill Gates által alapított TerraPower közösen fejlesztett ki.

A tervek szerint ezek az atomerőművek olcsóbb, rugalmasabb, és megbízhatóbb módon termelnének villamos-energiát.

A WNA vezetője, Sama Bilbao y Leon szerint a legfontosabb az, hogy a villamosenergia-piacokat úgy kellene kialakítaniuk a döntéshozóknak, hogy annak keretein belül az atomenergia is képes legyen megmutatni a benne rejlő potenciált.

(Reuters)

Címlapkép: Kyodo News via Getty Images