Lagarde: az újabb lezárások ellenére is tartható az EKB előrejelzése

Decemberben 3,9 százalékos gazdasági növekedést jósolt 2021-re az eurózónában az Európai Központi Bank, azóta viszont sorra jelentettek be újabb és újabb lezárásokat a tagállamok. Ennek ellenére Christine Lagadre szerint egyelőre tartható az előrejelzés, a nagy kérdés, mi lesz majd március után.

A jegybank elnöke egy szerdai rendezvényen beszélt arról, hogy továbbra is reálisnak tartja a decemberi prognózist, egyelőre nem gondolja, hogy azon módosítani kellene. Lagarde szerint az jelentene komolyabb változást, ha a most bevezetett lezárásokat március után is fenn kellene tartani, akkor az EKB is pesszimistább lehetne az idei növekedési kilátásokat illetően.

Florian Hense, a Berenberg európai közgazdásza a CNBC kérdésére azt mondta, hogy januárban szinte mindenhol maradhatnak még a korlátozások, talán februárban kezdődhet fokozatos enyhítés néhány országban, de máshol márciusra is számolni kell ezekkel az intézkedésekkel.

Lagarde ma beszélt az EKB válságkezelő eszközvásárlási programjáról is, melyet már kétszer kibővítettek, jelenleg 1850 milliárd euró a keretösszege. Az elnök szerint a jegybank kész újra bővíteni az intézkedést, ha szükséges.

Címlapkép: Getty Images