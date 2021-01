Magyarországon is megjelent a nagyon fertőző brit variáns, egész Európa küzd a vírussal

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírusban globálisan megfertőzöttek száma egy nap alatt 714 ezer fővel 91,605 millió főre ugrott világszerte, az elhunytaké pedig 18 ezer fővel 1,962 millió főre emelkedett, a gyógyultaké pedig 345 ezer fővel 50,63 millió főre nőtt – derül ki a John Hopkins Egyetem szerda reggeli adataiból. Nagyon gyorsan terjed most a járvány Észak- és Dél-Amerikában, illetve Nyugat-Európa több országában, de talán a brit helyzet már nem romlik olyan gyorsan. Idehaza egyik napról a másikra duplázódott az új fertőzöttek száma és kiderült az is, hogy itthon is megjelent a kezdeti koronavírusnál 50-60%-kal fertőzőbb brit vírusvariáns. Friss híreink a járványról percről-percre.