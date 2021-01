Csak oltásigazolással mehetünk egy sor helyre? Elárulta Gulyás Gergely, mit tervez a kormány

Jövő csütörtökön tárgyalnak az EU vezetői az oltás igazolására szolgáló egységes európai szabályozásról, a kormány ezt meg akarja várni a magyar szabályok megalkotása előtt – közölte a mai Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter.

Tudósításunk a sajtótájékoztatóról:

Lesz-e vakcinaútlevél Magyarországon, vagy szükség lesz-e bármilyen digitális igazolásra a beoltottságról utazáshoz vagy ahhoz, hogy részt lehessen venni különböző rendezvényeken? – hangzott el a kérdés a mai online Kormányinfón.

Gulyás Gergely miniszter válasza szerint közös európai szabályozásra tesz az Európai Bizottság javaslatot, ez a ki- és beutazások miatt praktikus is. Jövő hét csütörtökön lesz uniós csúcstalálkozó online formában, aminek az egyik fő témája várhatóan ez lesz.

Először mi szeretnénk megvárni, hogy lesz-e egységes európai szabályozás, ha ez észszerű, akkor Magyarország részese kíván lenni. Azt követően ehhez is illesztve, illetve erre is tekintettel tudja majd a kormány a hazai szabályokat megalkotni

– mondta a miniszter.

Az Európai Tanács december 10-11-i ülésének záró jegyzőkönyvében már szerepelt, hogy az oltási bizonyítványokkal kapcsolatban koordinált megközelítést kell kialakítani az EU-ban.

Akiket beoltottak, azokra például nem kell karanténkötelezzséget előírni - mondta még a miniszter. Életszerű szabályokat fognak elfogadni, és bizonyára lesz olyan igazolás, hogy aki oltást kapott, arra kevesebb korlátozás vonatkozik majd. Lesznek légitársaságok is, akik csak oltásigazolással engednek fel gépre utasokat.

A Politico értesülései szerint Kirjakosz Micotakisz görög miniszterelnök kedden levelében fordult Ursula von der Leyen bizottsági elnökhöz, amelyben egységes oltásigazolást sürgetett Európában.

Ahogy arról már december 23-án beszámoltunk, Szabó Bálint, az Országos Kórház-főigazgatóság egyik főigazgató-helyettese azt mondta a Magyar Nemzetnek: az oltás igazolására szolgáló magyar alkalmazásrendszer elkészült, és amint átesett a megfelelő vizsgálatokon, minden magyar állampolgárnak elérhetővé válik. A rendszer működéséről legutóbb itt írtunk:

A rendszerről Orbán Viktor is beszélt karácsony előtt: „Megnéztük a vakcinaigazolás digitális verzióját, mert arra készülünk, hogy akik már védettek, átestek korábban a fertőzésen vagy a vakcinával beolttatták magukat és így védetté váltak, nekik legyen egy igazolványuk, amely arról szól, hogy védettek, illetve ők már nem fertőznek meg senkit. Ez összhangban van az Európai Unió azon törekvésével, hogy egy ilyen digitális útlevelet is létrehozzunk. Ennek az első verzióját most a Belügyminisztérium kifejlesztette, és azt meg is tekinthettük.”

Címlapkép: Getty Images