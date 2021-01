Hamarosan élőben beszél Gulyás Gergely

A mai kormányinfó 10 órakor kezdődik, az eseményről élőben tudósítunk.

A magyar kormány tavaly év végi költekezésével óriási költségvetési hiányt halmozott fel, és bár így az idei év számai jobban alakulhatnak, a tavalyi évben jelentős volt a deficit. Járványfronton sincs egyelőre jelentős előrelépés: az oltásokat folyamatosan adják be, de nagyon messze vagyunk még az olyan szintű immunitástól, hogy a korlátozásokat fel lehessen oldani. Közben a brit variáns is megjelent Magyarországon, így az óvatosság továbbra is indokolt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ma délelőtt 10 órakor áll kamerák elé, ahol a fentiekről is egész biztosan szó lesz.

