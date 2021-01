Szijjártó Péter: 3,3 milliárd forintból fejleszti központjait Magyarországon a GE (2.)

A GE 3,3 milliárd forintos beruházással bővíti a budapesti és szegedi digitális egészségügyi fejlesztésekkel foglalkozó központjait, a kormány ehhez 675 millió forint támogatást biztosít – mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a mai sajtótájékoztatón. Az új projekt célja prediktív, mesterséges intelligencián alapuló szoftveres megoldások egészségügyi környezetben történő kutatása és fejlesztése.

Szijjártó Péter hozzátette, hogy:

a beruházás során 45 új kutatással, fejlesztéssel foglalkozó mérnököt vesz fel a cég.

A miniszter szerint most az átlagosnál is nagyobb teher nyomja az egészségügyi ellátórendszereket, így felértékelődik a mesterséges intelligenciára alapuló megoldások szerepe. Azt is mondta, hogy:

Nagy jelentősége van ezen beruházásnak, mert olyan kutatásokat folytatnak ezekben a központokban, amelyek célja, hogy az egészségügyi rendszerek működését hatékonyabbá tegyék.

Ascsillán Endre, a GE Közép- és Kelet-Európáért felelős alelnöke elmondta, hogy a beruházással új kutatási projekt indul, amely globális piacokra fejlesztett, mesterséges intelligencia alapú megoldások megvalósítását teszi majd lehetővé.

Forrás: GE

Az analitikai szoftveres megoldások segítik az egészségügyi személyzet kapacitásának tervezését, az egészségügyi berendezések optimális kihasználását, ezáltal csökkentve a várólistákat és egyúttal költségmegtakarítást is eredményezve.

A rendszer a betegek számára folyamatos és gyakorlatilag valós idejű tájékoztatást ad a várható várakozási időről és az esetlegesen felszabaduló vizsgálati lehetőségekről.

A GE Healthcare mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal foglalkozó magyarországi csapata, 4 termék és 10 kutatási projekten dolgozott 2020 ban, amelyet globális piacokra fejlesztettek.

Forrás: GE; Légmell (PTX) automatikus detektálása mesterséges intelligencia alapú algoritmus segítségével

Ascsillán Endre még hozzátette, hogy a vállalat Magyarország elkötelezett partnere a koronavírus elleni harcban. Több mint 1 800 egészségügyi berendezés érkezett Magyarországra - ebből 4 világszínvonalú CT, 200 csúcs minőségű lélegeztetőgép, 1 170 betegőrző monitor, 430 altatógép segíti a Covid-betegek ellátását.

A magyarországi adattudományi csapat munkatársai fejlesztették az első, Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) által is jóváhagyott applikációt, amely magán a röntgen készüléken fut, és képes beazonosítani a gyanús területeket, illetve azt a 2020-ban bemutatott algoritmust is, amely automatikusan észleli a páciens lélegeztetőcsövét a mellkasi röntgenképeken. A mesterséges intelligencia alapú technológia segítségével, az orvosok másodperceken belül pontos adatokat kapnak a lélegeztetőcső megfelelő pozicionálásáról. Ez hatalmas segítség az egészségügyi dolgozók számára a kritikus, különösen a COVID-19 betegek hatékony ellátásában.

Címlapkép: GE