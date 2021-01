Terjed a brazil vírusvariáns, lezárnak a britek

A Brazíliában megjelent új koronavírus-variáns miatt több országgal szemben beutazási tilalmat vezet be péntek hajnali 4 órától Nagy-Britannia, jelentette be az ország közlekedési minisztere Twitteren.

Grant Shapps, brit közlekedési miniszter Twitteren jelentette be, hogy pénteken 4 órától lezárják a beérkező forgalmat a következő országokból:

Argentína,

Brazília,

Bolívia,

Zöld-foki szigetek,

Chile,

Kolumbia,

Ecuador,

Guyana,

Francia Guyana,

Panama,

Paraguay,

Peru,

Suriname,

Uruguay.

I’ve taken the urgent decision to BAN ARRIVALS from ARGENTINA, BRAZIL, BOLIVIA, CAPE VERDE, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA, GUYANA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, SURINAME, URUGUAY AND VENEZUELA – from TOMORROW, 15 JAN at 4AM following evidence of a new variant in Brazil. 1/3 — Rt (Hon) January 14, 2021

As part of our measures on the Brazilian variant, we are removing CHILE, MADEIRA and the AZORES from the list. As of 4am Fri 15 Jan all non-British and Irish nationals and those without permanent UK residency will be denied entry into the UK. #TravelCorridors — Rt (Hon) January 14, 2021

Több országból érkezőknek önkéntes karanténba kell majd vonulniuk.

A korlátozások nem vonatkoznak a brit és ír állampolgárokra, de azoknak, akik az új szabályozással érintett országokból érkeznek vissza Nagy-Britanniába, 10 napos önkéntes karanténba kell vonulniuk.

This measure does not apply to British and Irish Nationals and third country nationals with residence rights – but passengers returning from these destinations must self-isolate for TEN DAYS along with their households 3/3 — Rt (Hon) January 14, 2021

Címlapkép: David Cliff/NurPhoto via Getty Images