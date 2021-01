Orbán Viktor: milliószámra jöhetne a kínai vakcina, elengedjük az adóját a 25 év alattiaknak

Az operatív törzs ülésről érkezve Orbán jelezte, hogy oltókapacitása jóval magasabb, mint az oltóanyag mennyisége – jelezte. Míg a britek beoltottak a lakossága 4%-át, míg az EU-ban átlagosan 1% alatt. Nincs elég vakcina Európában, ami felveti azt a kérdést, hogy jó döntést hoztunk-e, a 27 miniszterelnök, akkor, amikor a közös vakcinabeszerzésről döntöttünk. Amikor a válság van, a felelősség kérdését későbbre kell halasztani, ahelyett, hogy lobogtatnánk ezeket a számokat, és a frusztrációnkat a brüsszeli bürokratákra irányítanánk, azt döntöttük el, hogy szerezzünk be vakcinát. Most arra fókuszál az operatív törzs, hogy hogyan szerezzünk orosz és kínai vakcinát. A kínai vakcina nagy mennyiségben elérhető, most arra van szükség, hogy a magyar egészségügyi hatóság néhány napon beül egyértelmű választ tudjon adni arra, hogy használható-e itthon az a vakcina.

Az operatív törzs ülésén egyértelműen az hangzott el, hogy kisebb a kockázata az oltásnak, mint annak, hogy még várunk. Arra kérem a hatóságot, hogy körültekintően, de a lehető leggyorsabban mondjanak A-t, vagy B-t, hogy lehet-e használni itthon a vakcinát. Több millió kínai vakcinát az emberek rendelkezésére tudnánk bocsátani akár néhány napon belül.