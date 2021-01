Meddig drágul még a benzin és a gázolaj?

Ezen a héten jelentősen drágult mind a benzin, mind a gázolaj a hazai kutakon, közel fél éve nem láttunk ilyen mértékű drágulást, a héten két alkalommal is nagyot emelkedett az üzemanyagok ára. Megnéztük, mi áll az üzemanyagárak emelkedése mögött, és mire lehet számítani a következő hónapokban.

Az olajpiac

Tavaly év elején a koronavírus terjedésével együtt összeomlott az olajpiaci kereslet, hiszen a lezárások és korlátozások miatt az üzemanyagok kereslete is drámaian lecsökkent, és egyszerre alakult ki a piacon egy keresleti és kínálati sokk. Mindehhez párosult az, hogy piacon túlkínálat alakult ki, ami az olajárak zuhanásához vezetett, ami végül addig eszkalálódott, hogy egy ponton már az eladók fizettek a vevőknek, hogy szabadulni tudjanak az olajtól, miután történelem során először fordult negatívba az olajár.

Minderre csak rátett egy lapáttal, hogy Oroszország és Szaúd-Arábia olajháborút vívott egymással, az oroszok célja az amerikai palaolajszektor tönkretétele volt, míg a szaúdiak az oroszokat büntették azért, mivel kihátráltak a március elején tartott OPEC+ ülés alkalmával a további kitermeléscsökkentések elől.

Az év elejétől kezdve tehát április 21-ig több mint 94 százalékot zuhant a spot WTI árfolyama.

A Brent olaj ára pedig áprilisban 20 dollár alá, húszéves mélypontra zuhant, ezt követően azonban éles emelkedésbe váltott, miután a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és szövetségesei áprilishoz képest májusban napi 5 millió hordóval ugyancsak két évtizedes mélypontra vágták vissza a kitermelésüket.

Az olajáraknak további löketet adott múlt év végén, mikor bejelentették az első hatékony vakcinát, hiszen a világ normalizálódása az üzemanyag-, illetve az olajpiaci kereslet számára is kedvező. A Pfizer bejelentését követően év végig közel 30 százalékot ralizott a Brent árfolyama, majd az elmúlt hetekben még tovább eszkalálódott a rali, miután Szaúd-Arábia bejelentette, hogy önkéntesen visszavágja az olajkitermelését, hogy ellensúlyozza a korlátozásokat be nem tartó országok túltermelését. Mindennek eredményeként az olaj árfolyama tavaly februári szinteken áll jelenleg.

A benzin árában is nagy mozgások voltak

Ezek a folyamatok persze a hazai üzemanyagárakon is meglátszottak, 2020. január 1-én 396 forint volt a benzin literenkénti átlagára itthon, május 1-én (a mélyponton) pedig már csak 278 forint, tehát közel 30 százalékkal csökkent a benzin ára 5 hónap alatt.

2020 a legek éve is volt a benzin számára, hiszen volt olyan alkalom, - május 6-án - amikor 16 forinttal drágult a benzin, ami az elmúlt húsz év második legnagyobb benzinár-emelkedésének felelt meg. A legnagyobb emelkedés egyébként 2010. január 8-án volt, ekkor 17,75 forinttal drágult a benzin.

Mindeközben az elmúlt 20 év legnagyobb csökkenését is 2020-ban jegyeztük, amikor március 28-án 20 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin. Ez abból a szempontból is kiugró érték, hogy a 2000. december 15-i 13 forintos csökkenés mondhatjuk, hogy nagyságrendileg meg sem közelíti.

Ezt követően az olajárak visszapattanásával a hazai üzemanyagárak is elkezdtek emelkedni, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy az olaj, illetve a finomított termékek piaci ára csak jóval kevesebb, mint felét teszi ki a magyarországi benzin és gázolajáraknak. A jelenlegi, holtankoljak.hu adatai szerinti 383 forintos hazai benzin-átlagárnak az adók közel 55 százalékát teszik ki (gázolaj esetében közel 53 százalék az arány), de valószínűleg ennél is nagyobb részét. A jövedéki adó egymagában 125 forintra rúg a szabályozás alapján, hiszen amennyiben a Brent negyedéves átlagos árfolyama 50 dollár alá süllyed, a jövedéki adó a benzin esetében 120-ról 125 forintra emelkedik literenként, a gázolajnál pedig 110,35 forintról 120,35 forintra.

A tőzsdei árak változásai a fenti okok miatt tehát a hazai üzemanyagárakban csak korlátozottan érvényesülnek: mivel részarányuk legfeljebb 45-47 százalék a jelenlegi benzinkúti árakban, ezért elméletileg az esetleges árfolyamváltozások is csak ilyen mértékben "jönnek át" - konkrét példával, 1 százalékos olajár-emelkedés 0,45-0,47 százalékos üzemanyag-drágulást indokol. Mivel az olajipar nagyrészt dollár alapú elszámolással dolgozik, ezért a magyarországi üzemanyagárak alakulása szempontjából a dollár/forint árfolyam változásainak is nagy a jelentősége - akkor is, ha az itthon értékesített benzin és gázolaj közel háromnegyed részt orosz importolajból készül.

Jelenleg egyébként ott áll a dollár/forint árfolyam, mint tavaly ilyenkor, a Brent viszont egy éve még 65 dolláron forgott hordónként, tehát most közel 10 dollárral van alacsonyabban az árfolyam. Az alacsonyabb olajár tükröződik a hazai üzemanyagárakban is, tavaly ilyenkor 393 forint volt egy liter benzin, most pedig 383 forint – közel ugyanannyira erős dollár mellett.

Mire lehet számítani a jövőben?

Megoszlanak a vélemények az olajpiaci kilátásokkal kapcsolatban, az EIA becslése szerint viszont átlagosan 53 dollár lehet a hazai szempontból mérvadó Brent hordónkénti ára 2021-ben, és 2022-ben is, míg tavaly 42 dollár volt átlagban. Összességében tehát az eheti drágulás után várhatóan nem kell számítani komolyabb üzemanyagár emelkedésre a közeljövőben, főleg, ha a forint/dollár árfolyam is tartósan ezeken a szinteken marad. Viszont a második félévben várhatóan megnövekedő olajpiaci kereslet a hazai üzemanyagárakra is hatással lesz.

Címlapkép: Sean Gallup/Getty Images