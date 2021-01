Új Magyar-osztrák koronavírus-vakcina fejlesztése folyik gőzerővel

Jakab Ferenc virológus az ATV-n beszélt a koronavírus mutációiról, az új vakcinákról, és arról is, hogy magyar-osztrák együttműködéssel új koronavírus-vakcina fejlesztése folyik gőzerővel.

Nem az a fontos, hogy mivel oltassunk, hanem hogy oltassunk!

mondta el Jakab Ferenc virológus az interjúban.

Az új angliai és dél-afrikai mutáns jelenleg 6-8 mutációt gyűjtött be a spike fehérjébe, ennek ellenére úgy tűnik, hogy a most fejlesztett vakcinák mindegyike alkalmas ennek az új típusú koronavírus-fertőzésnek a kivédésére is. Hogy a jövőben így marad-e, azt most még nem tudjuk. Az sem elképzelhetetlen, hogy a későbbiekben újabb vakcinák kellenek majd a mutációk miatt, ezek kifejlesztése azonban gyorsan megtörténhet.

Ha már egyfajta védettségünk, egy alapvédettségünk van, akkor a szervezet sokkal gyorsabban és könnyebbem reagál az új fertőzésre.

A vakcinagyártó cégek szempontjából is könnyebb a helyzet, hiszen most már megvan a prototípus. Gyakorlatilag néhány héten belül új vakcinát tudnak gyártani.

A virológus szerint egyáltalán nem kell félni, az új generációs vakcinák teljesen biztonságosak.

Semmilyen komoly mellékhatása nincsen, de az oltási helyen bepirosodhat, kicsit fájhat, hőemelkedésünk is lehet, de ez minden vakcinánál jelentkezhet.

Egy osztrák vállalat és a Pécsi Tudományegyetem a Debreceni Egyetem mellett szintén új vakcinakísérletbe fogott, ami már célegyenesben van,

hangzott el az ATV-n.

A vakcinafejlesztési projekt laboratóriumi fázisa megkezdődött, és január végén február elején kezdődnek meg az állatkísérletek, nagyon bízunk benne, hogy hamar eredményt tudunk produkálni, mondta Jakab Ferenc. Hogy ebből mikorra várható beadható oltás, a virológus nem akart találgatásokba bocsátkozni, de azt mondta, gőzerővel dolgoznak.

Címlapkép: Aytac Unal/Anadolu Agency via Getty Images