A Dunaújvárosi Egyetem is alapítványi fenntartásba kerülhet

Az idei első félévben fenntartói modellt váltó intézmények között szerepel a paksi atomerőmű szakember-utánpótlásában fontos szerepet játszó Dunaújvárosi Egyetem is – derült ki egy a Népszava birtokába került minisztériumi háttéranyagból. Bár hivatalosan az egyetem szenátusának kell kérnie a fenntartóváltást, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) anyaga ezzel már szinte kész tényként számol.

Az (ITM) által összeállított tájékoztatóban – ami az alapítványi fenntartás előnyeit részletezi az intézmények számára – az áll: a jelenleg 1559 hallgatóval és 84 oktatóval rendelkező egyetemre mint „nukleáris tudásszolgáltatási platform szervezőre” tekintenek a kiemelt stratégiai szempontok között.

A lap felidézi, hogy a Dunaújvárosi Egyetem 2000-ben vált önálló felsőoktatási intézménnyé, amely a műszaki és az informatikai tudományágat, illetve az ezekhez kapcsolódó kutatásokat helyezte a középpontba. Az egyetemnek – a paksi atomerőmű közelsége miatt – eddig is fontos szerepe volt például az atomerőművi üzemeltetési szakmérnökök és szakemberek képzésében.

A napokban derült ki, hogy idén a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Szegedi Tudományegyetem is kikerülhet a közvetlen állami fenntartás alól, a fenntartás és a működtetési jogkörei állami alapítású vagyonkezelő alapítványokhoz kerülhetnek. A múlt héten és egy mai közleményben (ld. alább) is azt hangsúlyozta az ITM, hogy erre csak akkor kerül sor, ha a fenntartóváltást az egyetemek maguk kérik, a minisztériumi háttéranyag mégis kész tényként tekint az érintett intézmények modellváltására annak ellenére is, hogy az egyetemek szenátusai még nem közöltek hivatalos döntést. Erre azonban sok idejük nincs: a háttéranyag szerint már januárban dönteniük kell az egyetemeknek, a modellváltás előkészítése pedig legkésőbb február 9-én lezárulhat.

Az alapítványi fenntartásban megszűnik az oktatók és minden más egyetemi dolgozó közalkalmazotti státusza, ami jelentős munkajogi hátrányokkal járhat – például a felmentési korlátozások már nem lesznek érvényesek, vagyis a munkáltató egyszerűbben megválhat a „nemkívánatos” munkatársaktól – hívta fel a figyelmet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.

Ha a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Dunaújvárosi Egyetem is modellt vált, akkor 15-re emelkedik a vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek száma.

Az egyetemek dönthetnek a modellváltás lehetőségéről



Az ITM hétfői közleménye azt hangsúlyozta, hogy az egyetemek szenátusai hozhatnak döntést az újabb lehetséges modellváltásokról és a kormány kizárólag az egyetemi szenátusok kezdeményezése esetén tárgyal majd a modellváltásról. Szerintük a minisztériumi prezentációból jól látható, hogy a kormányzati döntéshozatali folyamat csak a szenátus kezdeményezésére, egyetemi döntést követően indulhat el.



A közlemény emlékeztet rá: stratégiai cél, hogy a hazai felsőoktatás versenyképességét rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési környezet növelje a magyar fiatalok magas színvonalú, korszerű képzése érdekében. Az ágazatot irányító minisztérium az idén kezdődő uniós pénzügyi ciklushoz igazodva egyezteti az intézményekkel stratégiai és fejlesztési terveiket.



Felidézik azt is: az innovációs tárca azon dolgozik, hogy az egyetemek központi szerepet töltsenek be a kutatás-fejlesztésben és innovációban, vállalati és nemzetközi kapcsolataik tovább erősödjenek. A magyar egyetemek oktatási színvonalának növelésével, minőségi képzési infrastruktúrájának felépítésével Magyarország regionális tudásközponttá válhat.