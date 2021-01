A héten eldőlhet, hogy milyen korlátozások alól mentesülnek a koronavírus ellen beoltottak

Nem lesz túl izgalmas hetünk Magyarországon, a KSH semmilyen fontos makromutatóról nem közöl statisztikát, így csak a rendszeres heti eseményekre kell figyelnünk. Csütörtök lesz azonban az Európai Tanács ülése, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt heti tájékoztatása szerint az EU tagállamok dönthetnek a vakcinaútlevélről és hasonló, beoltottakra vonatkozó szabályozásokról. Ezen kívül egy sor fontos esemény lesz még, például az Európai Központi Bank kamatdöntő ülésére is sor kerül.

Hétfőn Magyarországon csak az MNB fx-tenderére és a nemzetközi tartalékok decemberi alakulására kell figyelnünk. Külföldön már a hét eleje is mozgalmasabb lesz: Kína közzéteszi a negyedik negyedéves GDP-adatot, az elemzők 6,1%-os növekedést várnak éves szemléleten az előző negyedév 4,9%-os növekedéséhez képest.

Kedden a német infláció mellett a ZEW vállalati indexei érkeznek, és az európai pénzügyminiszterek ülésére is sor kerül a Tanácsban. Itthon a szokásos kötvénykibocsátási és kötvényvásárlási aukciókra érdemes figyelmi. Utóbbi érdekes, mert januárban a jegybank rákapcsolt a vásárlásokra, miközben a felvásárlási plafonérték a hosszú lejáratú kötvényeknél már nincs messze.

Szerdán a kínai jegybank tart kamatdöntő ülést, valamint az eurózónából és az Egyesült Királyságból érkeznek decemberi inflációs adatok. Itthon az MNB szokásos heti repotenderét említhetjük a fontos események között.

Csütörtörkön aztán beindul a pörgés: Japán kamatdöntéssel kezdődik a nap, amit az EKB kamatdöntő ülése követ. Nem várunk eget rengető változást: a már a válság előtt is negatív kamatot az EKB a koronavírus első és második hulláma idején sem változtatta meg, ráadásul a decemberben látott euróerősödési folyamat is megszakadt januárban. A nem konvencionális eszközeit decemberben már kibővítette a jegybank, így alapforgatókönyv szerint nem lesz nagy változás, de a 14:30-kor elhangzó Lagarde-sajtótájékoztató üzenetére mindenképp figyelni kell. Csütörtökön lesz még az említett EU-csúcs is, Magyarországon pedig az MNB egyhetes betéti tenderének újabb fordulója zajlik le.

Pénteken megismerjük a tavalyi büdzsé részletes számait, de a lényeget már láttuk múlt héten: 2020-ban korábban soha nem látott hiánnyal zárt a költségvetés. Európából és az Egyesült Államokból a januári beszerzésimenedzser-indexekre figyelünk majd.

Címlapkép: Getty Images