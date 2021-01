A négynapos munkahét már nem álom: magyarországi cégeknél is működik

A négynapos munkahét időről időre napirendre kerül. A koronavírus megjelenése okozta gazdasági válságban világszerte több cég is bevezette a modellt ideiglenesen, megelőzendő a tömeges elbocsátásokat, illetve költségcsökkentés céljából. Van arra is példa - Magyarországon is - hogy a rövidített munkahét nem a válságkezelés eszköze, jól bevett gyakorlat, amely növeli a munkavállalók elégedettségét, produktivitását, lojalitását. Szakértő segítségével jártunk utána, vajon mi lehet az oka, hogy a modell nem terjedt el széles körben ez idáig, van-e arra kilátás, hogy ez változzon, és bemutatunk néhány jól működő magyarországi modellt is.

A négynapos munkahét kérdése időről időre előjön, nem meglepő módon a lehetőség különösen válság idején válik aktuálissá: az elbocsátások és a bérek csökkentése mellett hatásos válságkezelő eszköz a munkaidő, és ezzel arányosan persze a fizetések csökkentése is. Erre 2020-ban is akadt példa, a BorgWarner Oroszlány Kft. például tavasszal ideiglenesen állt át a négynapos munkahétre.

Ugyanakkor a rövidített munkahét korántsem csak a nehéz időkben működik jól, világszerte és Magyarországon is vannak olyan cégek, amelyeknél a modell a mindennapok része. Antal Miklós ökológiai közgazdász, az MTA-ELTE Lendület Új Vízió Kutatócsoportjával a munkaidő-csökkentés megvalósíthatóságát és hatásait vizsgálja. A Portfolio-nak elmondta, egyelőre elég kevés az ebben a témában készült tanulmány, ezért a hatásokról korlátozottan áll rendelkezésre információ.

"Belgiumban az egyik önkormányzatnál úgy vezették be a négynapos munkavégzést, hogy a fizetéseket nem csökkentették. Gyakorlatilag a program úgy működött, mint egy gazdaságélénkítési program: plusz embereket vettek fel, a bérköltség ezzel arányosan nőtt, így a munkavállalók fogyasztása is megemelkedett" – mondta Antal Miklós, hozzátéve, ennél általánosabb az a modell, amikor a munkaidővel arányosan csökken a fizetés is. A legnagyobb német szakszervezet, az IG Metall 2018-ban sztrájkkal kiharcolta, hogy lehetősége legyen a tagoknak heti 35 helyett 28 órát dolgozni, időarányos fizetéssel.

A szakszervezet számára úgy tűnhetett, hogy nagy az érdeklődés a programra. Egyelőre azonban a 2,3 millió tag közül mindössze 0,3 százalék, vagyis 6-7 ezer munkavállaló élt a lehetőséggel

– jegyezte meg. A munkaidő-csökkentés nagyon komplex döntés, ezt jól mutatja a német példa is.

"Leegyszerűsítve a képet elmondható, hogy a rövidített munkahéttel jól járhat a munkavállaló és a munkáltató is, de ez nagyban függ a megvalósítástól. Érdekes kérdés például, hogy egy cég kollektíven vezeti be a négynapos hetet vagy egyénekre szabottan biztosítja a lehetőséget. A kollektív abból a szempontból sokkal nehezebb, hogy olyan munkavállalók is lehetnek, akik inkább több pénzért többet dolgoznának, és a csökkentéshez fizetéskompenzációra lehet szükség” – mondta. Amikor egyéni megállapodások születnek, az a társadalmi egyenlőtlenségeknek egy új dimenzióját hozhatja létre, hiszen azok fognak kevesebbet dolgozni - arányosan kevesebb fizetésért -, akik ezt megengedhetik maguknak, vagyis főleg a nagyobb jövedelemmel rendelkezők, míg az alacsony jövedelműek jellemzően inkább több munkát vállalnak a nagyobb bér reményében.

Kitért arra is, hogy a munkaidő átszervezése még a munkaórák megváltoztatása nélkül is szektorfüggő: ahol megterhelő fizikai munkát végeznek napi 8 órában, valószínűleg kevesebben választanák a napi 10 órás, ám négy napos munkavégzést, és ez a cég számára sem feltétlenül lenne hatékony megoldás.

Antal Miklós megjegyezte, a nemzetközi munkaidőadatok alapján látható, hogy a legtöbb OECD országban évtizedek óta csökken a fizetett munkaórák számának éves átlaga, aminek a hátterében főleg a foglalkoztatás növekedése és a részmunkaidő arányának emelkedése áll. Ugyanakkor évtizedek óta nagyjából állandó a munkaképes korosztályban az egy főre eső fizetett és nem fizetett munka összege.

Ugyan változás tapasztalható a tekintetben, hogy a munkaadók növekvő hányada a munkahelyen eltöltött idő helyett a teljesítményt helyezi egyre inkább a fókuszba, de ez kétélű fegyver: a dolgozók ugyanis jobb teljesítményt szeretnének nyújtani, így akár önként többet dolgoznak, mint ahány munkaóra a szerződésükben szerepel.

Hogy Magyarországon mennyire lenne igény a négynapos munkahét bevezetésére és milyen szektorokban, az sok dologtól függ, de például az informatikai szektorban nagyobb lehet rá az esély a kutató szerint, mint a kevésbé versenyképes ágazatokban. Az látszik, hogy vannak már magyar példák, vannak olyan munkavállalók, akik kifejezetten keresik a rugalmas munkavégzés lehetőségeit, és van rá esély, hogy ez katalizátorként fog hatni, idővel a modell elterjedtebb lesz, és egyre több dolgozó szeretne majd élni vele.

Win-win szituáció a rövidített munkahét egy magyar IT cégnél

A munkavállalók 6 százaléka dolgozik heti 40 helyett 30 vagy 35 órát az informatikai biztonsággal foglalkozó BalaSys IT Kft.-nél.

"A rövidített munkahét kétféleképpen is megjelenik a cégnél: vannak olyanok, akik a hét minden napján 6 órát dolgoznak, míg mások a hét első 4 napján igyekeznek letudni a feladataikat, hogy a pénteket pihenéssel tölthessék. Az egyik mérnökünk pedig, akinek a válása után az a döntés született, hogy a gyerek minden második hetét vele tölti, arra használta a rövidített munkarendet, hogy az első héten sokat túlórázva a második héten a lehető legtöbb időt tölthesse a kisfiával” – mondta a Portfolio-nak Cseledi Sándor, ügyvezető igazgató, hozzátéve, a tapasztalatok mindkét oldalról pozitívak: a kollégák elégedettek, és soha nem fordult elő olyan, hogy egy-egy fontos feladat azért ne lett volna elvégezve, mert az illetékesnek aznapra már lejárt a munkaideje.

Sőt, mivel a piacon viszonylag kevés cég teszi lehetővé a 6 órás munkavégzést minden területen (náluk a pénzügyön, a fejlesztésen és a technikai támogatási osztályon dolgoznak így), van olyan kolléga is, aki épp a rövidített munkahét lehetősége miatt választotta a céget.

16 hét fizetett szabadság, részmunkaidő teljes bér mellett

A Vodafone 2020 júliusában vezette be a gyermeket vállaló dolgozók számára azt a lehetőséget, hogy a szülési szabadságon lévő fél partnere, tehát jellemzően, de nem kizárólag apukák, számára 16 hét, 100 %-os fizetett szabadságot biztosít a gyermek születését követően, majd ezután részmunkaidős lehetőséget ajánl fel teljes bérét cserébe, hogy a szülők minél több időt tölthessenek családjukkal ebben a meghatározó időszakban.

A kezdeményezés feltételei vonatkoznak az örökbefogadó szülőkre is. 2020 júliusa óta 40 kollégánk vette igénybe a kezdeményezést. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy szülő maradhat otthon a gyermekkel a kezdeti hónapokban, hanem így mindketten megélhetik a szülővé válás élményét

– írta megkeresésünkre a vállalat. A cég egyik dolgozója a Portfolio-nak elmondta, 80 nap fizetett apai szabadságot kapott a gyereke születése után, amit a gyerek másfél éves koráig, 1, 2 vagy 3 részletben vehet ki a vezetőivel előre egyeztetve.

Ezen felül, ha ezen időszak(ok)nak vége, még újabb fél évig elég csak az idő 80%-ában dolgoznom, ez a fázisolt visszatérés

– mondta. A cégnél egyébként nincs kötelező törzsidő sem, a vállalat gyakorlatában megjelentek például a meetingmentes idősávok a kora reggeli órákban és ebédidőben, illetve ilyen gyakorlat a meetingmentes péntek is. A vállalatnál lehetőség van a napi 4 vagy 6 órás munkavégzéstől eltérő munkaidő megállapodásokra is, az esetek legnagyobb százalékában kismamák élnek ezzel a lehetősséggel. Mint írták, van példa arra is, hogy részmunkaidősként valaki csak a hét előre meghatározott fix napjain dolgozzon.

Címlapkép: Getty Images