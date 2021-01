Bill Gates már Amerika legnagyobb termőföld-birtokosa

A Forbes szerint most Bill Gates Amerikában a legnagyobb termőföld-tulajdonos. A több éven keresztül érkező beszámolók szerint Gates olyan helyeken vásárol mezőgazdasági területeket, mint Florida és Washington. A The Land Report kiderítette, hogy Gates, akinek a Forbes szerint közel 121 milliárd dolláros nettó vagyona van, hatalmas termőföld-portfóliót hozott létre, amely 18 államot ölel fel.

Legnagyobb területei Louisianában (69 071 hektár), Arkansasban (47 927 hektár) és Nebraskában (20 588 hektár) találhatók. Ezen kívül van még részesedése egy 25 750 hektáros földterületben az arizonai Phoenix nyugati oldalán, amelyen egy új külvárosi területet fejlesztenek.

Gates jelenleg 242 000 hektár mezőgazdasági földterülettel rendelkezik az Egyesült Államokban, többnyire „harmadik fél általi szervezetek révén, a Cascade Investments, Gates személyes befektetési eszközén keresztül”.

