Kínai vakcina, nyájimmunitás, 2022-es választások

A koronavírus-válság kezelésének európai (és magyar) módja, hogy a választók akaratával nemigen próbáltak meg szembe helyezkedni a kormányok. Ehhez képest váratlan fejlemény, hogy a magyar vezetés úgy dobta be a köztudatba a kínai vakcina bevetésének lehetőségét, hogy ennek egészen látványos az elutasítottsága a társadalomban. Az ok: a kormány mindenképpen meg akarja teremteni annak a lehetőségét, hogy a járványt az év első felében lezárja.

A koronavírus-járvány második (harmadik) hullámában az európai járványkezelés elbukott. Bár eddigre minden ország számára világossá válhatott, hogy a vírus elengedése előbb-utóbb lezárásokhoz vezet, mégis minden ország megvárta, amíg elszabadul a járvány és utána hozta meg a korlátozó intézkedéseket. Így a járvány egészségügyi és gazdasági költségeit sem sikerült megúszni.

A fejlemények tanulsága, hogy az individualista értékkészletű társadalmakban a demokratikusan megválasztott, szavazatmaximalizáló politikusok megvárták, amíg a korlátozó intézkedéseknek elegendően nagy lesz a társadalmi támogatottsága, ez viszont már késő volt ahhoz, hogy a járványt (keleti mintára) teljesen elfojtsák.

Egyszerűbben fogalmazva: a járványkezelés politikai alapú, hatalomtechnikai logikát követő tevékenység, ami egészen addig tart… meddig is?

A világ a vakcinára vár. Pontosabban az elegendő mennyiségben rendelkezésre álló, biztonságos vakcinára, ami véget vet a járványhullámokhoz igazodó húzd meg-ereszd meg stratégiának. A magyar esetet nézve a kormányzati várakozás egészen a közelmúltig az volt, hogy a (járványtörténeti szempontból nézve) példátlan gyorsasággal elkészülő védőoltás 2021 második negyedévétől lehetővé teszi a gazdaság egyre szabadabb működését.

Ezt a forgatókönyvet tették bizonytalanná az elmúlt hetek fejleményei. A vakcinák szállítása akadozni kezdett, így viszont emelkedett a valószínűsége, hogy az első fél évben nem sikerül a nyitáshoz elégséges oltást eljuttatni az emberekhez. További kockázatot jelent az új vírusvariánsok megjelenése, ami nem csak a vakcinák hatékonyságát csökkentheti kissé, hanem a gyorsabb terjedés miatt a nyájimmunitáshoz elvárt átoltottsági szintet is feljebb tolja. Hasonló eredményre vezethet, ha megerősödik az a gyanú, hogy a vakcinával védettséget szerzők továbbra is átadhatják a vírust, vagyis a fertőzőképességük megmarad.

Mi ilyenkor a teendő? Két kézenfekvő lehetőség van. Az egyik, hogy elkönyveljük: tovább tartanak a lezárások, átírjuk a gazdasági előrejelzéseket és 2020 után a teljes 2021-es évet is a koronavírus időszakának könyveljük el. A másik, hogy megpróbáljuk felgyorsítani a vakcina-vásárlásokat, az uniós egységes beszerzés mellett kínai és orosz forrásokra vadászva.

A második lehetőségre érezhetően van törekvés a kormány részéről, ami a fentiek alapján meglepő is lehet. Eddig a kormányok óvakodtak attól, hogy nem népszerű intézkedésekkel kezeljék a járványt, még akkor is, ha esetleg hasznos lehetett volna. Akkor most a magyar irányítás miért próbálkozik mégis a keleti oltóanyagokkal, ha azokat (még az általánosan is szomorúan erős oltásellenésséghez képest is) látványosan elutasítja a társadalom?

A válasz bizonyára a 2022-es választás közelsége. A kormány nehéz helyzetben van, hiszen a járványhelyzet és a társadalmi támogatottság együttes menedzselése nagyon nehéz feladat, sok ellentmondásba ütközik. A lazítás / szigorítás gazdasági és egészségügyi költségei között nehéz megtalálni azt a pályát, ami a választók többségének tetszését elnyeri.

Donald Trump bukása óta tisztán látszik, hogy a választást el lehet veszíteni a rossz járványkezeléssel. Az egészségügyi és gazdasági hatások Magyarországon is kellően sok embert fordíthatnak el a kormánypártoktól ahhoz, hogy a választási verseny hirtelen nagyon éles legyen. Vagyis a kormány számára nagyon fontos, hogy 2021 első felében véget érjenek a korlátozások, az élet és a gazdasági teljesítmény visszatérjen a régi kerékvágásba.

A fentiek természetesen nem azt jelentik, hogy mindenképpen kínai vakcinára leszünk utalva. Csupán azt, hogy a kormány látja a lehetőségét, hogy végül ez lesz majd a számára optimális döntés. Most még a mozgástér fenntartása történik, hogy amikor a döntési ponthoz érkezünk (lásd még: hídon való átkelés és gyorsnaszád manőverek), akkor a lehetősége fennmaradjon. A nyugati védőoltások elérhetősége sokat javulhat még a következő néhány hónapban, és minden esély megvan arra, hogy valóban letudjuk a koronavírus-válságot az első fél évben. Ha mégsem így történik, akkor sem biztos, hogy végül a kínai vakcina lesz az optimális választás a kormány számára. Meglehet, sok kommunikációs feladat vár még rá a következő hónapokban.

Címlapkép: Chris McGrath/Getty Images