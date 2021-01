Mégis megrendeznék idén az olimpiát, pedig a helyiek többsége ellenzi

A japán miniszterelnök szerint a távol-keleti ország képes lesz ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt és megrendezi a tavalyról idén nyárra halasztott olimpiát.

Szuga Josihide az új parlamenti ülésszak nyitányán azt ígérte, kormánya áttekinti a törvényi szabályozást annak érdekében, hogy a lakossággal betartassa a pandémia visszaszorítására hozott intézkedéseket. Japán a járvány korai időszakában kérésekkel és nem kötelező jellegű szabályozással is képes volt kordában tartani a járványt. Az ország "nem zárt be", a politikai vezetés ajánlásokat fogalmazott meg a szociális távolságtartásra és az otthonmaradásra, illetve az üzleti élet szabályozására vonatkozóan. Az elmúlt hetekben azonban számottevően nőttek az esetszámok, és az aggodalmat az is növelte, hogy megjelentek a korábbinál fertőzőbb vírusvariánsok.

A japán kormány január 7-én vészhelyzetet hirdetett Tokióban és a szélesebb agglomerációban, az intézkedés egyelőre egy hónapig tart. A korlátozások azonban még így is kevésbé szigorúak, mint az európai országokban hasonló helyzetben bevezetett zárlatok. Japánban továbbra is megkérik az embereket, hogy maradjanak otthon, ne menjenek zsúfolt helyekre. Az éttermeket és bárokat felszólítják, hogy este 7 után már ne szolgáljanak fel alkoholt, 8-kor pedig zárjanak is be. A bevásárlóközpontok és az iskolák nyitva maradhattak. A múzeumokban, mozikban és egyéb rendezvényeken korlátozni kell a látogatók számát. Az ötezer fő feletti tömegrendezvényeket nem lehet megtartani.

Szuga a mostani felszólalásában még határozottabb hozzáállást ígért, és kijelentette, hogy az olimpia megrendezése a koronavírus feletti győzelem bizonyítéka lesz. Hozzátette: a fertőzés terjedését megakadályozó intézkedéseket igyekeznek betartatni és eltökélten készülnek a nyári játékok megrendezésére, ami "reménnyel és bátorsággal" töltheti el a világot. A korábbiakhoz képest az egyik változás lehet, hogy kompenzálnák az üzleti életnek azokat a szereplőit, akik együttműködnek az intézkedések betartásában, illetve büntetéseket is kilátásba helyezhetnek azokkal szemben, akik akadályozzák ezek érvényesülését. Büntetés járhat azoknak is, akik fertőzöttként nem hajlandók kórházba menni vagy hátráltatják az egészségügyi szakemberek munkáját.

Egy minapi felmérés szerint mostanra a japán lakosság 80 százaléka szerint az olimpiát nem szabadna megtartani. A miniszterelnök viszont azzal érvelt, hogy a vakcina a megoldás a helyzetre, és a lakosság beoltása februárban kezdődhet.

Szuga azt is jelezte, hogy mihamarabb találkozna Joe Biden hivatalba lépő amerikai elnökkel, hogy együttműködjenek a vírushelyzet kezelésében, a klímaváltozás ügyében és további fontos kérdésekben.

