György István: 1 millió embert be tudnánk oltani egy hétvége alatt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma is online sajtótájékoztatót tart az operatív törzs. Az eseményen György István kijelentette, az oltási munkacsoport több tervezetet is kidolgozott az oltásokra. A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára kijelentette, annak függvényében, hogy mennyi vakcina áll majd rendelkezésre, készülnek az ütemezett és a tömeges oltásra is. Abban az esetben, ha nagyobb mennyiségű oltáshoz jut az ország, akkor egy nagyobb oltási hétvégét is végre tudnak hajtani, amelynek keretében egymillió embert is be tudnának oltani.