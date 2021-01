Koronavírus: Ausztriában botrány robbant ki az oltási sorrend be nem tartása miatt

Botrány robbant ki Ausztiában a koronavírus elleni oltások beadása körül, Sebastian Kurz kancellár a Kronen Zeitung című osztrák lapnak nyilatkozva szerdán megengedhetetlennek nevezte, hogy polgármesterek és feleségeik, illetve helyi prominens személyiségek soron kívül jutottak hozzá a vakcinához.

Az osztrák sajtóban előző nap jelentek meg arról szóló hírek, hogy Ausztria több tartományában a fel nem használt oltóanyagokat az oltási sorrendben soron következő érintettek - például a nem otthonokban élő 80 éven felüli idősek - helyett polgármesterek, családtagjaik illetve önkormányzati dolgozók kapták meg.

Egyikük - Wolfgang Matt, Feldkirch polgármestere - az ORF2 közszolgálati televízió kedd késő esti műsorában azzal magyarázta a soron kívüliséget, hogy a "megmaradt kenyeret sem dobjuk ki". Ezzel arra kívánt utalni, hogy nem az oltási stratégia sorrendjét szegte meg, csupán nem akarta, hogy a megmaradt, fel nem használt oltóanyag veszendőbe menjen.

Az esetek sokasága - Vorarlbergben, Tirolban, Karintiában, Alsó- és Felső-Ausztriában, valamint Bécsben - az osztrák kancellárt is megszólalásra késztette. "Dühös vagyok, és morálisan elítélem azt, aki soron kívül, az arra rászoruló idősek és egészségügyi dolgozók elé tolakszik. Továbbra is bízom abban, hogy az oltást végző orvosok, illetve a helyi szervezésben részt vevő felelős koordinátorok az adott település közjavát tekintik szem előtt, és nem a saját, egyéni szempontjaik vezérlik őket" - adott hangot felháborodásának Sebastian Kurz. "Mindazonáltal, az oltások szigorúbb dokumentációja mellett, a jövőben jogi következményekkel is számolnia kell annak, aki visszaélést követ el" - tette hozzá.

Mások mellett Werner Kogler alkancellár, Gernot Blümel pénzügyminiszter és több tartományfőnök is elítélte azon helyi politikusokat, akik visszaéltek a kormány oltási stratégiájával, sőt az alkancellár a politikai felelősségre vonást sem zárta ki.

