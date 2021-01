Belefolyt a home office a magánéletedbe? - Törvényt hozna az EP a "lecsatalkozás jogára"

Az Európai Parlament törvényileg garantálná, hogy a munkavállalók a munkaidőn kívül hátrányos következmények nélkül távol maradhassanak az elektronikus munkahelyi hálózatoktól.

Az EP sajtószolgálatának összefoglalója szerint:

A folyamatos rendelkezésre állás kultúrája a depresszió, a szorongás és a kiégés melegágya

Uniós minimumkövetelményekre van szükség a távmunka szabályozásához

Nem érheti hátrány a lecsatlakozáshoz való jogukat gyakorló munkavállalókat

A képviselők a csütörtökön 472 szavazattal, 126 ellenében és 83 tartózkodás mellett elfogadott jogalkotási kezdeményezésükben azt kérik a Bizottságtól, hogy jogszabályban biztosítsa a munkájukat digitális eszközökkel végzők jogát ahhoz, hogy munkaidőn túl ne kelljen elérhetőnek maradniuk munkaadójuk számára. Minimumkövetelményekkel szabályoznák emellett a távmunkát, pontosan meghatározva a munkafeltételeket, valamint a munka- és a pihenőidőt.

Egyre többen végzik munkájukat digitális környezetben. Az elektronikus eszközökön pedig folyamatosan elérhetők, ami kedvezőtlenül hat a munka és a magánélet egyensúlyára, jegyzik meg a képviselők. A járványhelyzetben rengeteg munkahely és vállalkozás túlélését segítette az otthoni munka. Azonban az elvárások és a munkaidő növekedésével a munkavállalók körében egyre gyakoribb a szorongás, a depresszió, a kiégés és más testi-lelki betegségek.

A képviselők úgy vélik, hogy alapvetően mindenkinek joga van a lecsatlakozáshoz, azaz senkitől nem várható el, hogy munkaidőn túl bármilyen digitális csatornán munkával foglalkozzon, telefonokra vagy e-mailekre válaszoljon. Ez a szabadság időszakára is érvényes. A tagállamoknak tehát mindent meg kellene tenniük annak érdekében, hogy a munkavállalók ténylegesen élhessenek a kijelentkezéshez való jogukkal, és emiatt ne érje őket hátrányos megkülönböztetés, bírálat vagy egyéb retorzió munkáltatójuk részéről, és ne is bocsássák el őket. Ezt akár a szociális partnerek közötti kollektív szerződésekkel is biztosítani lehetne.

A koronavírus-járvány kitörése óta csaknem 30 százalékkal többen dolgoznak otthonról. Arányuk a jövőben várhatóan így marad, vagy tovább nőhet. AEurofound alapítvány felmérése szerinta rendszeresen otthonról távmunkázók körében több mint kétszer nagyobb a valószínűsége annak, hogy a heti maximális 48 óránál többet dolgoznak. A távmunkázók csaknem 30 százaléka nyilatkozott úgy, hogy mindennap vagy hetente többször is szabadidejéből áldoz a munkára, szemben az irodában dolgozók alig öt százalékával.

„Nem hagyhatjuk magára európai dolgozók millióit, akik kimerülnek a folyamatos elérhetőség elvárásától és a túlnyújtott munkaidőtől. Most kell kiállni mellettük és megadni nekik, amire szükségük van: a jogot a kijelentkezésre. Ez létfontosságú a mentális és fizikai egészségünk szempontjából. Ideje, hogy összhangba hozzunk a munkavállalói jogokat a digitális korral" - hangsúlyozta Alex Agius Saliba (S&D, Málta) jelentéstevő.

Kósa Ádám, a Fidesz uniós parlamenti képviselője üdvözölte a kijelentkezéshez való jogról szóló jelentés elfogadását. Az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy a digitális eszközök megfelelő használata előnyt jelent a munkáltatók és a munkavállalók számára, azonban felhívta a figyelmet, hogy olyan egyértelmű szabályokat kell kialakítani, amelyek egyidejűleg segítik elő a személyes rugalmasságot és a munkavállalók jogainak védelmét.

"Míg a digitális megoldás sok munkahely megőrzését jelentette, eközben uniós szinten az otthonról dolgozók 27 százaléka számolt be arról, hogy szabadidejében munkahelyi feladatok ellátásával foglalkozott. A távmunka terjedése még nagyobb terhet jelentett a fiatalok és a gondozási feladatokat ellátó személyek, például az egyedülálló szülők, a gyermekes családok vagy a hozzátartozókat ápoló családok számára" - hangsúlyozta.

