Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a hivatalos adatok a fertőzöttekről és az elhunytakról

Egy nap alatt több mint 1300 koronavírusos fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, miközben közel 100 fő hunyt el.

Orbán Viktor miniszterelnök a reggeli rádióinterjújában elmondta, hogy az elmúlt 24 órában 1311 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak, miközben 98 fő hunyt el. Eddig beoltottunk 138 983 főt - ismertette a mai napi adatokat Orbán reggel 8 óra előtt.

Fél 9-kor megjelentek a hivatalos adatok is a koronavirus.gov.hu-n. A napi új esetek száma alapján úgy tűnik, hogy a járvány csillapodik, azonban az 1000 fő feletti napi esetszám továbbra is azt jelzi, hogy a közösségi terjedés továbbra is jellemző Magyarországon.

A napi elhunytak száma az elmúlt napokban 100 fő környékén mozgott, de ha kicsit távolabbról nézzük az adatokat, akkor azt mondhatjuk, hogy itt is látható a csökkenő trend. Ebből arra is következtethetünk, hogy decemberben (egy hónappal ezelőtt) valóban visszaszorulóban volt a járvány a korábbi csúcsához képest.

A járvány visszaszorulását jelzi az is, hogy az aktív esetszám és az új fertőzöttek 14 napos mozgóátlaga ereszkedik.

Egyre kevesebb beteget ápolnak kórházban és csökken a lélegeztetettek száma is. Jelenleg 3959 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy nap alatt 18 ezer tesztet végeztek, amelynek 7%-a lett pozitív. A pozitivitási arány csökkenése jó hír, ugyanis szintén a járvány visszaszorulását sejtetni. Ne feledjük, a WHO szerint 5% alatti pozitivitási ráta elfogadható, ekkor van kontroll alatt a járvány egy országban. Az 5% feletti ráta még kontrollálatlan közösségi terjedést jelent.

"Eddig 138 983 fő kapott oltást, közülük 5815 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is már megtörtént. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A szerdán érkezett vakcinaszállítmány közel 36 ezer ember oltására elég, a következő szállítmány csak jövő héten érkezik. A kormány lassúnak tartja az EU által koordinált vakcinaszállítmányok ütemét, ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása és korlátozások feloldása. Szijjártó Péter külügyminiszter ma Oroszországban tárgyal a magyar hatóság által már engedélyezett orosz vakcina beszerzésről" - olvasható a koronavirus.gov.hu tájékoztatása.

Címlapkép: Getty Images