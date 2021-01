Koronavírus: Franciaországban is kitolnák a vakcina második dózisának beadását

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A francia egészségügyi hatóság javaslata szerint el kellene tolni időben a második dózis beadását a vakcinákból, az ok pedig ugyanaz, amire anno a britek is hivatkoztak: időt lehetne nyerni az új vakcinák megérkezéséig és több embert be lehetne oltani - írja a Bloomberg.