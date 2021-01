Amióta berobbant Magyarországra a koronavírus-járvány, most a legjobbak a gazdaság konjunktúra-kilátásai

Határozottan emelkedett januárban a lakossági és üzleti fogyasztói bizalmi index és e kettő eredőjeként manusz 19,7 pontról mínusz 16,3 pontra ugrott a GKI konjunktúraindexe, ami egyúttal tavaly március, azaz a koronavírus berobbanása óta a legmagasabb értéknek számít. Ez egyébként elmondható a két üzleti bizalmi indexről is, azaz a kijárási korlátozásokkal tarkított második hónapban, az oltási stratégia elindulása mellett bizakodóbb már mind a lakosság, mind az üzleti szféra, különösen az ipar.

A GKI Gazdaságkutató által, az EU támogatásával készített felmérés szerint az üzleti szférában januárban az építőipar kivételével minden ágazat derűlátóbbá vált, de a tavaly márciusi szintet csak az iparnak sikerült megközelítenie. Az ipari bizalmi index januárban már második hónapja emelkedett. Jobb lett az elmúlt és következő időszak termelésének, a rendelésállománynak (ezen belül az exportrendelésnek is), valamint a készletnek a megítélése. Az építőipari termelők hangulata az év elején kissé borúsabb lett, de a nyári, ősz eleji időszaknál így is jóval kedvezőbb. Januárban a magasépítők kilátásai valamelyest javultak, a mélyépítőké viszont kedvezőtlenebbé váltak. Az előző háromhavi termelés és a rendelésállomány megítélése kissé romlott. A kereskedelmi bizalmi index a decemberinél jóval kisebb mértékben, de tovább nőtt. Az eladási pozíció megítélése továbbra is nagyon alacsony szinten hullámzik, januárban éppen csökkent, míg a rendelések várható alakulásával és a készletekkel kapcsolatos vélemény kedvezőbb lett. A szolgáltatói bizalmi index januárban kissé emelkedett, javult az általános üzletmenet és főleg az elmúlt időszak forgalmának megítélése, a forgalmi várakozások viszont kissé romlottak.

Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága januárban összességében erősödött, ami elsősorban az iparnak köszönhető. Itt a létszám növelését tervező cégek száma a válság kezdete óta először, ráadásul érezhetően haladta meg a csökkentésre számítókét. A kereskedelmi és szolgáltató cégek foglalkoztatási szándéka minimálisan változott, az építőipariaké romlott. Az emberek munkanélküliségtől való félelme viszont hónapok óta emelkedik. Az áremelési törekvés az építőiparban – hosszú hónapok lassú csökkenése után – januárban megugrott, immár a cégek bő harmada készül áremelésre. Érezhetően erősödött az áremelési szándék az iparban is, a kereskedelemben nem változott (igaz e szektorban a legmagasabb az áremelést tervezők aránya), a szolgáltató ágazatban pedig csökkent. Érezhetően gyengült a fogyasztók inflációs várakozása. A vállalatok körében a magyar gazdaság jövőjének megítélése minden ágaztában sokkal optimistábbá vált, legkevésbé a kereskedelemben, illetve a lakosság körében.

A GKI fogyasztói bizalmi index januárban a decemberi jelentős csökkenést követően csaknem novemberi szintjére erősödött vissza, de így is érezhetően elmarad a tavaszi zuhanást követő eddigi – júliusi – csúcsától. A lakosság saját pénzügyi helyzetének alakulását decemberhez képest közepesen javulónak értékelte. A saját jövőbeli megtakarítási képesség megítélése jelentősen javult. A fogyasztók az előző havinál kedvezőbbnek látták a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét is.

