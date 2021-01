Cáfolja a német egészségügyi minisztérium, hogy gyenge hatása lenne az AstraZeneca vakcinájának az időseknél

Nincsenek olyan adatok, amelyek alátámasztanák, hogy a 65 év felettiek körében csak 8%-os lenne az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának hatásossága – közölte kedden délelőtt a német egészségügyi minisztérium, miután hétfő este német lapok az idősebb korosztály körében a gyenge hatásosságról írtak és emiatt azt közölték, hogy tudomásuk szerint a német kormány arra számít, hogy az Európai Gyógyszer Ügynökség (EMA) a héten kiadandó uniós engedélyében a 65 év felettieknek nem is fogja megengedni a vakcina beadását.

Az AstraZeneca körüli zűrzavarról mi is írtunk ma délelőtt, de amint a cikkben már szerepeltettük: a cég határozottan cáfolta az idősebb korosztályban a vakcina gyenge hatásosságát. Most ugyanezt erősítette meg hivatalos közleményében a német egészségügyi tárca is, noha a német lapértesülések is szintén a német tárcától kapott forrásokra hivatkoztak.

A német tárca kedden azt is közölte, hogy várakozása szerint e hét pénteken, tehát január 29-én az EMA kiadja az AstraZeneca vakcinájára az uniós engedélyt.

