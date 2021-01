Hatalmas többséggel választotta meg a szenátus Amerika első női pénzügyminiszterét

A szenátus 85-14 arányban elfogadta Janet Yellent a pénzügyminiszteri posztra, a 74 éves brooklyni születésű közgazdász így az első női pénzügyminiszter lesz. Már egyszer történelmet írt, amikor 2014-ben megválasztották a Fed élére, szintén először nőként. Yellenre mindössze néhány republikánus szavazott nemmel, akik aggodalmukat fejezték ki Biden 1900 milliárdos csomagjával szemben. Több republikánus politikus ugyanakkor üdvözölte a kétpárti együttműködést.

A Fehér Ház egyelőre nem árulta el, hogy Yellen melyik nap lép hivatalba. Olaf Scholz német pénzügyminiszter gratulált Yellennek, és azt reméli, hogy együtt tudnak majd működni a digitális adó kidolgozásán (a Trump-kabinet idején erre semmi esély nem volt).

A pénzügyminiszternek kulcsszerepe lesz Joe Biden elnök nagyszabású gazdaságpolitikai tervei kialakításában, így a következő két évben 2000 milliárd dollárt fektethetnek infrastruktúrába, oktatásba, zöld energiába és a versenyképesség növelésébe. Biden emellett adóemelést is ígért: a társasági adót 21-ről 28%-ra emelnék, és az évi 400 ezer dollár fölött keresők adóját is növelnék. Ennek elfogadásához széles körű támogatottságra van szükség a szenátusban, így Janet Yellen erre a legjobb embert, mert a republikánusok is széles körben támogatják.

Yellen egyik első ígérete volt, hogy felülvizsgálja a pénzügyi szankciókat, amelyeket a Trump-kormány fogadott el. A minisztérium hétfőn több személyt is megnevezett az Obama-érából, akik visszatérnek a minisztérium kötelékébe.

