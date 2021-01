Orbán Viktor hamarosan dönt a kijárási tilalomról - Meddig tarthat a korlátozás?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések február 1-ig tartanak, így például a kijárási tilalom is. Ezért várható, hogy a kormány a napokban dönt ezekről, és ha minden úgy megy, mint legutóbb, akkor a kormányfő jelenti ezt be pénteken és még aznap meg is jelenhet az erről szóló rendelet. Az eddigi kommunikáció alapján a meglévő korlátozások időtartamának meghosszabbításáról lehet szó.