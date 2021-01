Óvatos az inflációval az MNB, minden eszközt kész bevetni, ha kell

In English

A kamatok szinten tartása mellett már két héttel ezelőtt 400 milliárd forinttal 1150 milliárdra emelte a Növekedési Kötvényprogram keretösszegét a Monetáris Tanács – olvasható a jegybank keddi közleményében. A kamatokkal kapcsolatban továbbra is óvatos az MNB, elsősorban az inflációs kilátások emelkedését és bizonytalanságát hangsúlyozza, illetve kiemelik, hogy szükség esetén minden eszközt készek bevetni.

A globális makrogazdasági és pénzpiaci folyamatokat változatlanul leginkább a koronavírus-járvány fejleményei alakítják. A második hullám az ipari termelésre egyelőre kevésbé hat negatívan, a szolgáltatások azonban továbbra is jelentősen kitettek a járványügyi intézkedések hatásainak. Az elmúlt év végén az Európai Unió több tagállamában az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom növekedése volt tapasztalható.

Ugyanakkor az egyre szigorúbb járványügyi korlátozások bevezetése és fenntartása a gazdasági kilábalás elhúzódását okozza, így a világgazdaság helyreállításának üteme körüli bizonytalanság továbbra is kiemelkedően magas

- olvasható az MNB közleményében.

A jegybank kiemeli, hogy a befektetői hangulat az utóbbi időszakban összességében javult a koronavírus elleni vakcina egyre szélesebb körű alkalmazása, az amerikai gazdaságpolitikával kapcsolatos várakozások, az Európai Unió költségvetésének elfogadása, a Brexit-megállapodás, valamint az olajpiaci hírek hatására. Az elhúzódó gazdasági kilábalás következtében a laza monetáris kondíciók mind a globális jelentőségű, mind a régiós jegybankok esetén várhatóan továbbra is tartósan fennmaradnak - teszik hozzá. Az MNB szerint az elmúlt egy hónapban beérkezett adatok alátámasztják a decemberi inflációs jelentés előrejelzését, így továbbra is arra számítanak, hogy az idei 3,5-6%-os GDP-növekedést 2022-ben 5-5,5 százalékos követheti.

Az árazási döntéseket a következő negyedévekben is nagy változékonyság jellemzi. A dohánytermékek jövedéki adójának év eleji növekedése és bázishatások következtében a fogyasztóiár-index a tavaszi hónapokban várhatóan átmenetileg 4 százalék körül alakul. Az indirektadó-változások összességében az inflációt 2021-ben 0,8, míg 2022-ben 0,1 százalékponttal emelik. Ezzel szemben a mérsékelt külső inflációs környezet mellett a gyenge belső kereslet is az árnövekedés lassulásának irányába hat. Összességében az infláció 2021-ben a 3,5–3,6 százalékos tartományban, míg 2022-től újra a jegybanki cél körül alakul. A járványhelyzet időbeli lefutása és a gazdaság várható helyreállása a továbbiakban is változékony árazási mintázatokat eredményezhet, ezért a tartósabb inflációs hatások megítélésében

a szokásosnál is nagyobb óvatosság indokolt

- hangsúlyozza a jegybank.

A Monetáris Tanács megítélése szerint változatlanul a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés felerősödése jelenti a legnagyobb kockázatot az inflációs kilátások szempontjából.

Az MNB egyértelmű szándéka elkerülni, hogy a jelenlegi bizonytalan globális piaci környezet az inflációs kockázatok emelkedését okozza

- olvasható a közleményben.

Az MNB a hosszabb futamidőre ható eszközök hatékonyabb alkalmazása érdekében a monetáris politikai irányultságát változatlanul tartva az egyes programjai keretében kibocsátott likviditás átcsoportosítását hajtja végre a fedezett hiteleszköz felől az állampapír-vásárlások irányába. Emellett készen áll arra, hogy az állampapír-vásárlásokat a tízévesnél rövidebb lejáratú állampapírokra is kiterjessze, ezzel biztosítva a folyamatos állampapírpiaci likviditást a hozamgörbe középső szakaszán - emelik ki a ma meghozott döntéseket felvezetve.

A közlemény szerint a Monetáris Tanács még két hete, január 12-én döntött arról, hogy a Növekedési Kötvényprogram 750 milliárd forintos keretösszegét 1150 milliárdra emeli és módosít az eszköz feltételein. A Monetáris Tanács döntéseivel továbbra is segíteni kívánja a vállalatikötvény-piac likviditásának növelését. A programok keretei között kibocsátott többlet pénzmennyiséget az MNB továbbra is a preferenciális betéti eszköz segítségével, teljes mértékben semlegesíti - teszik hozzá.

Az egyhetes betéti eszköz kamatát az MNB továbbra is a heti tenderek keretében határozza meg, amellyel a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés felerősödésére reagál.

Ameddig az inflációs kockázatok indokolják, addig a jegybank az alapkamat és az egyhetes betéti eszköz kamata között különbséget tart fenn

- ismételte meg korábbi véleményét az MNB.

A közlemény utolsó bekezdése szóról szóra megegyezik a decemberivel, ebben az MNB azt hangsúlyozza, hogy kiemelten figyeli az inflációs kilátásokat, biztonságos távolságot akar tartani a rövid kamatokban a nulla szinttől, illetve amennyiben az inflációs kilátások megváltozása indokolttá teszi, készen áll a megfelelő eszközök alkalmazására.

