A Volkswagen felvette a kesztyűt és odacsapott a Teslának

Azt tudni lehetett, hogy éles a küzdelem az autógyártók között, de kevesen gondolták volna, hogy a nagy, hagyományos, „buta” autót készítő vállalatok még beleszólhatnak a fejleményekbe, ehhez képest:

a decemberi európai elektromos autó értékesítési adatok alapján a Volkswagen nem csak beelőzte a Teslát, hanem lazán majdnem kétszer annyi elektromos autót adott el, mint riválisa.

A német autógyártó ugyanis a tavalyi év utolsó hónapjában összesen közel 50 ezer elektromos autót értékesített Európában, míg a Tesla nagyjából 27 ezret a Jato Dynamics adatai alapján.

A Volkswagen teljesítményét nagyon erősen felhúzta az új ID.3 elektromos autója, amelyből egyébként önmagában is többet adtak el, mint a Tesla Model 3-ból. Ez látható az alábbi táblázatban is:

Az sem semmi teljesítmény, hogy az ID.3 ezzel egyébként a második legtöbbet eladott jármű lett egész Európában, december során, és csak a Volkswagen Golfból értékesítettek többet.

Ez azért is egészen izgalmas fordulat, mivel a Tesla részvényei tavaly hatalmasat emelkedtek, és a világ legértékesebb autógyártója lett megelőzve a Toyotát és a Volkswagent is. Mindeközben az európai értékesítései 12 százalékkal csökkentek a Jato adatai alapján.

A Volkswagen CEO-ja, Herbert Diess néhány napja már oda is szólt Elon Musknak:

Hello! Itt vagyok, hogy elvegyek némi piaci részesedést tőled Elon Musk.

