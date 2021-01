Nagyon meglepő dolgok derültek ki az AstraZeneca uniós vakcinaszállításáról - Ütik az asztalt a németek

Mi nem vállaltunk szerződéses kötelezettséget az EU felé a vakcina szállításokra, csak azt vállaltuk írásban, hogy "megteszünk minden tőlünk telhetőt" és azután tudjuk felpörgetni a havi 17 milliós adagról a szállításokat az EU felé, miután a brit átoltottság már kellően magas – gyakorlatilag ezt mondta egy nagyon hosszú interjúban kedden délután a La Repubblica olasz lapnak az AstraZeneca vezérigazgatója. Az Európai Bizottság szóvivőej azonban azt mondta a Politico -nak, hogy igenis be kell tartania a cégnek a korábban vállalt szállítási terveit és erről is beszélnek majd újra a mai egyeztetésen a cég képviselőjével. A cég egyébként várhatóan pénteken megkaphatja az Európai Gyógyszer Ügynökségtől az uniós engedélyt.

Pascal Soirot vezérigazgató az interjúban azt is elismerte, hogy az 55 év feletti korosztályban etikai okok miatt csak nagyon kevés emberen végezték el a vakcinájuk hatásossági vizsgálatát, így elképzelhetőnek tartja, hogy egyes egészségügyi hatóságok óvatosságból a 65 év feletti korosztályban egyelőre nem engedélyezik annak használatát, helyette pedig a Pfizer és a Moderna vakcinájával oltják az idős és kockázatos csoportba eső korosztályt.

Elismerte azt is, hogy a dél-afrikai variáns ellen nekik is valószínűleg egy új "ráerősítő" dózist kell még kifejleszteniük (nincs még meg a saját vizsgálati eredményük), ahogy azt a Moderna és a Pfizer is a minap bejelentette, mert a mutáció ellen csak korlátozott hatásosságot mutatnak a készítmények.

Közben pontosította a német egészségügyi minisztérium szóvivője a Handelsblatt hétfői értesülését és kiderült, hogy a fenti etikai okok miatt az 56-69 év közötti korosztályból tényleg csak az emberek 8%-a került az AstraZeneca vakcinavizsgálati mintájába és csak további 3-4% volt a 70 év feletti korosztályból.

Ezzel együtt a lap egy "magasrangú egészségyi minisztériumi forrásra" hivatkozva kedd este kizártnak nevezte, hogy az adatokat összecserélték volna (8%-os hatásosság, illetve 8%-nyi korosztályi arány) és újra megírta:

a rendelkezésre álló adatok szerint a 60 év feletti korosztályban 10% alatti a vakcina hatásossága.

Ez azt jelenti, hogy egyelőre nagyon kevés az idősebb korosztályból származó emberek felőli kutatási eredmény és közöttük nagyon aalcsonynak tűnik a vakcina hatásossága. A cég vezére azonban az olasz lapnak adott interjúban azt hangsúlyozta, hogy a fiatalabb korosztályhoz hasonló erős immunválaszt tapasztaltak az idősebbeknél is, így a vakcina igenis hatékony.

A német tárca szóvivője jelezte a Politico összefoglalója szerint, hogy Berlin csak a jövő héten dönt arról, hogy mely korcsoportokat fogják először beoltani az AstraZeneca vakcinájával. Ez arra utal, hogy lehet: a németek egyelőre további vizsgálati eredményeket várnak az idősebb korosztályból és így egyelőre óvatosságból a Pfizer és a Moderna vakcináját használják erre a korcsoportra,

ez viszont az átoltottság felfutását lassíthatja.

Közben Berlin felől az indulatok is erőteljesek az AstraZeneca vakcina szállítási lassulása miatt és Jens Spahn egészségügyi miniszter (aki ősszel kancellár esélyes, tehát fokozott a politikai nyomás és a cselekvéskényszer rajta) egy keményebb hangvételű Tweetben és több interjúban azt jelezte, hogy

van értelme uniós szinten egy jogi szintű engedélyezési folyamatnak a vakcina export területén.

Ezek a jelzések azután érkeztek, hogy Brüsszelből inkább a visszatáncolás jeleit lehetett hallani a durvának ható exportkorlátozásokból és inkább egy átláthatóságot ígérő, de nem exportkorlátozással felérő jogszabály javaslatot tervez e héten benyújtani az Európai Bizottság. Miután hétfőn két találkozón is alig tudott az uniós biztos érdemi megnyugtató infókat kapni Pascal Soirot vezérigazgatótól arra, hogy miért szállítanak 60%-kal kevesebb vakcinát az EU-ba az első negyedévben, mint a szerződésben „megígért”, felvetődött a tavaly tavaszi durva lépés (kiviteli engedélyhez kötött export az EU-n kívülre vakcinákból).

Valdis Dombrovskis bizottsági alelnök, kereskedelmi biztos azonban kedd délután igyekezett hűteni a kedélyeket, hogy ennél azért visszafogottabban reagálnak és csak egy teljes átláthatóságot célzó jogszabály tervezetben gondolkodnak. Erre érkezett Jens Spahn felől a követelés, hogy igenis lenne értelme egy export korlátozással felérő keretrendszert elfogadni.

A Politico egyik brüsszeli forrása szerint most ugyanaz a dinamika figyelhető meg, mint tavaly tavasszal a maszkok és egyéb orvosi eszközök exportkorlátozásánál, hogy az akut válsághelyzet miatt éppen a szabadkereskedelmet hirdető németek akarnak szabadkeresedelmet korlátozó lépést, míg a brüsszeli döntéshozók lazább keretekben gondolkodnak. Ne felejtsük el, hogy Angela Merkel volt minisztere vezeti jelenleg Brüsszelben az Európai Bizottságot, így a német érdekek és elképzelések fokozottan meg tudnak jelenni a brüsszeli döntéshozatalban (legalábbis abban, hogy a Bizottság mit kezdeményez jogszabályi szinten).

Közben olyan logisztikai és ellátási láncbeli szempontok is felmerülnek, hogy egy esetleges exportkorlátozás magának a vakcina előállításnak a folyamatát is rombolhatja, mert a gyógyszergyártók inkább más, EU-n kívüli gyárakba igyekeznek átterelni a termelést. Így valójában a vakcinával való mielőbbi minél magasabb uniós ellátottságot is fékezheti egy ilyen lépés, bár erről nem volt így direktben szó az AstraZeneca vezérével készített interjúban. Utalt azonban rá, hogy a vakcinagyártás összetett folyamat, sok országbeli intézmények együttműködése kell a zavartalan folyamathoz.

Pascal Soirot jelezte, hogy mivel a brit kormánnyal (és az oxfordi egyetemmel) tavaly nyáron kötöttek vakcinaszerződést, azaz három hónappal hamarabb, mint az EU-val, így a brit gyárban már jobban fel tudták pörgetni a termelést, mint a belga és holland gyárakban. Azt is jelezte, hogy mivel a brit kormánynak alapvető elvárása a szerződés alapján, hogy a brit gyárból kikerülő vakcina elsődlegesen a brit területen kerüljön felhasználásra, ezért csak azután tudnak majd érdemben a brit gyárból az EU-ba is szállítani vakcinát, miután a briteknél már magasra felfut az átoltottság. Mivel ott heti 2,5 millió embert beoltanak, és mivel már 11% közelében járnak a beoltási aránnyal, elég jól haladnak.

A cégvezér hangsúlyozta, hogy megérti: magasra hágtak az indulatok Európában a vakcina ügyében, mert mindenki gyorsan akar oltani, de meg kell érteni, hogy a gyártás összetett és időigényes folyamat és egyébként sem keresnek pénzt a vakcinán, mert ezt is vállalták az oxfordi partnerük és az EU felé is. Jelzése szerint világszerte 3-4 dollár egy vakcinájuk ára attól függően, hogy az egyes gyáraikban világszerte mennyi a költségszint. Hangsúlyozta tehát, hogy téves az a brüsszeli feltételezés, miszerint azért szállítanak 60%-kal kevesebbet az első negyedévben az EU-ba, mert más országoknak drágábban eladtak készleteket.

Egyszerűen gyártási-logisztikai okokkal magyarázta, hogy februártól havonta "csak" 17 millió dózist tudnak szállítani az EU-ba és jelezte, hogy jelenlegi havi 100 millió dózist tudnak előállítani (évi 1,2 milliárdot), így a havi termelésükből már egyébként is jóval többet szállítanak az EU-ba (17%), mint a világszintű lakosságaránya az EU-nak (5%).

