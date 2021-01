Döntött a kormány a lezárásokról!

- mondta a miniszter, és ezért további vakcinákra van szükség. Az AstraZeneca vakcina brit engedéllyel rendelkezik, az EU azonban nem engedélyezte még a vakcinát, ezért Európában nem oltanak vele. Az Egyesült Királyságban azonban már decemberben is oltottak ezzel az európai oltóanyaggal. A Szputnyik orosz vakcinát a magyar hatóságok két hónapos vizsgálat után engedélyezték.

Ez egy biztonságos vakcina, ami megfelelő technológiával készült

- mondta Gulyás, azzal támasztva alá, hogy a németek is az engedélyeztetésen dolgoznak. Az oroszokkal való együttműködés most semmilyen politikai vita tárgyát nem képezheti a németek szerint. Mi szerződést kötüttnk az oroszokkal, ha ezt betartják, akkor február végéig 300 ezer ember beoltására elég vakcina érkezik.

A Sinopharm kínai vakcinájával már 15 millió embert oltottak be többek közt Szerbiában. A kormány álláspontja az, hogy mindenki eldöntheti, melyik vakcinával oltja be magát, de a kormány minél több vakcinát akar rendelkezésre bocsátani. Így a kormány a veszélyhelyzeti felhasználást engedélyezi azoknál a vakcináknál, amelyek külföldön is kaptak engedélyt, viszont a magyar hatóságok még külön is ellenőrizni fogják a vakcinákat.