Kíváncsi vagy a jövődre? Van egy tippem, hol keresd a választ!

Nemrég részt vettem egy online gazdasági konferencián, ahol elhangzott az az ominózus kérdés is, ami nélkül mostanában gazdasági konferencia nem tud lezajlani: vajon milyen betű-alakot mutat a válság lefolyása? Nem újkeletű ez a kérdés, a legutóbbi, 2008-2009-es nagy pénzügyi válság során is felmerült már. Akkor a sima V alakú válságlefolyás (amilyen gyorsan beszakad a gazdaság teljesítménye, nagyjából ugyanolyan gyorsan vissza is állnak a dolgok a régi kerékvágásba) mellett, vagy inkább helyette, a közgazdászok felvetették a W formájú válságlefolyás lehetőségét (értelemszerűen, amikor a kezdeti kilábalást egy újabb recesszió töri meg). A pesszimisták válasza az L betű volt. Vagyis az, hogy felejtsük el azt, hogy valaha is visszakapaszkodunk a válság előtti teljesítmény szintjére, minden marad úgy, ahogy a válság mélypontján volt.

Innovatív az emberi elme, a közgazdászok a Covid-válság lefolyására nézve újabb válságlefutási magyarázatokkal, és betűkkel szolgálnak. Az említett konferencián például a megrögzött optimisták (V) és pesszimisták (L) által adott szélsőértékek közötti széles intervallumon belül minden megszólaló elemző más és más forgatókönyvet vázolt fel: így pipa (vagy Nike-jel) formájút, a több egymás utáni W-t formálót, vagy a görög ábécéből ismert „mű” (µ) alakút. Szerintem ezek mind megfelelően találó módon írják le a gazdasági pályát és annak várható alakulását a Covid idején. De mégis talán a legpontosabban és leginkább szemléletes módon egy másik betűvel lehet megragadni a Covid-válságot, és ez a K.

Mit is jelent a K alakú válság?

Azt, hogy a drámaian gyors gazdasági visszaesés (vagyis a K bal oldali egyenes szára) után kettészakad a gazdaság: egyszerre van jelen a fellendülés bizonyos ágazatokban és a további lejtmenet másutt. Nem érdemes túlmagyarázni, hogy miért látjuk ennek a válságlefutásnak a megvalósulását. A korlátozások a vendéglátást, a turizmust és számos kapcsolódó tevékenységet nagyrészt vagy teljesen ellehetetlenítenek, mindeközben az ipar teljesítménye már visszakapaszkodott a válság előtti szintekre, és a különböző üzleti konjunktúrafelmérések általában további javulást vetítenek előre. Ez a széttartás egészen addig megmarad, amíg a személyes szabadságunkat és a gazdasági aktivitást korlátozó intézkedések fennmaradnak. A mai tudásunk szerint a korlátozások enyhítéséhez a beoltottságnak egy olyan magas foka szükséges, amit legkorábban a második negyedévben érhetünk el, de az is lehet, hogy később.

A K melyik szárán dolgozunk?

Ideje visszakanyarodni a cikk elején megfogalmazott állításhoz. Ugyanis, amennyiben be tudjuk azonosítani, hogy a K melyik szárán elhelyezkedő területen dolgozunk, akkor arra is megkapjuk a hozzávetőleges választ, hogy milyen kilátásaink lesznek az év első felében, talán a másodikban is. Azért gyorsan hozzáteszem, hogy amikor a korlátozások enyhítésre, majd teljes eltörlésre kerülnek, akkor azok a területek, amelyek a válság mostani szakaszában lefelé tartanak, hirtelen irányt fognak váltani, és nagyon gyors növekedést produkálnak majd.

Ebben az értelemben a K-ban való gondolkodás az egész gazdaságszemléletünket formálhatja – mármint a válságon és a kilábaláson túl is. Mindig lesznek ugyanis olyan ágazatok, ahol átlag fölötti a teljesítmény, és olyanok, ahol átlag alatti. Ha úgy tetszik, akkor a K felső szárán, illetve alsó szárán mozgó iparágak – a nyertesek, és a „futottak még” kategóriába tartozók. Érdemes tehát ebben a szemléletben előretekinteni a távolabbi jövőre.

Szerintem nem temetni kell a válságsújtotta ágazatokat, hanem a lehetőséget meglátni bennük. A lehetőséget a változtatásra is. Arra például, hogy a válságot követő felívelő szakaszban megtörténjen a budapesti turizmus átpozícionálása, hogy ne az olcsó görbe hétvégére optimalizáló beutazók érkezzenek ide a legnagyobb számban. A sokat vitatott Liget-projekt mintha pont erre lett volna kitalálva...

Export és autóipar

A válságból való kilábalásban most elég jól jön az, hogy a magyar gazdaságban nagy a szerepe a feldolgozóipari exportnak. Különösen kedvező, hogy egy új üstökös jelent meg a hazai ipari tevékenységek között: az autóakkumulátor-gyártás. Mint ahogyan egy-egy autógyártó üzem is képes erősen megtolni a hazai GDP-növekedést, úgy most nem kis részben az akkumulátorgyártás felfutásának köszönhetjük a gyors feldolgozóipari kilábalást. Nagyon úgy néz ki, hogy a következő években az autóipar súlya – beleértve a különböző beszállítókat is - a korábbinál is nagyobbra hízik Magyarországon.

Ennek megvan az árnyoldala is.

Egyrészt az autóipari ciklusok megcibálják az ország gazdasági teljesítményét – minél nagyobb annak a súlya, annál inkább.

Másrészt az autóipar átalakulása hozhat akár kellemetlen meglepetéseket is. Ahogy a mobiltelefonoknál az okostelefonok megjelenése kisöpörte a korábbi gyártókat (lásd pl. Nokia), úgy az autóiparban sem elképzelhetetlenek radikális átrendeződések, olyanok is akár, amelyek megkérdőjelezhetik a hazai üzemek egzisztenciáját.

Harmadrészt, az új gyártási technológiák, a robotizálás miatt a termeléshez egyre kevesebb emberre lesz szükség. Magyarország jövőjét tehát nem az autóipari összeszerelő üzemek jelentik.

Hadiipar és mezőgazdaság

Az autóiparon kívüli tevékenységek támogatása éppen ezért létfontosságú. Az iparon belül ilyen például a hadiipar. Úgy tűnik, hogy ennek a fejlesztése egy jól kitalált koncepció mentén halad előre. Fegyvergyártó nagyhatalom nem leszünk, de ennek az iparágnak a felélesztése makrogazdasági szempontok miatt is hasznos.

Másfelől a mezőgazdaság fejlesztési terveiről hallani még. Ez nyilván egy roppant pénz-, és időigényes vállalkozás. Mindazonáltal laikusként is úgy tűnik, hogy az ország adottságai és a mezőgazdaság jelenlegi teljesítménye köszönőviszonyban sincsenek egymással. A statisztika szerint legalábbis a szántóföldi gazdálkodáson kívül a többi agrártevékenység (gyümölcs és növénytermesztés, állattenyésztés) jellemzően csak árnyéka régi önmagának. Persze, itt többről van szó, mint pusztán a mezőgazdaságról – bekerül a képbe az élelmiszeripar, ennek kapcsán óhatatlanul is a kiskereskedelem, és végső soron a vidékfejlesztés nagy témája.

A K alsó szára

Van tehát két olyan terület, ahol van esély arra, hogy a K alsó száráról a felső szárára történő elmozdulás bekövetkezzen. Momentán más nagy gazdaságpolitikai fejlesztési terv nem jut eszembe. Viszont nagy szükség lenne rá. Csak kettőt említenék: egészségügy, oktatás.

Ez a kettő mintha folyamatosan a K alsó szárán haladt volna az elmúlt évtizedekben. A gazdaság felzárkózásának pedig az volna a kulcsa, ha belátható időn belül ezek is sikerágazatokká válnának.



