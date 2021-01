A szép számok csak a felszín! Hatalmas bajba került Magyarország a járvány második hullámában

Magas maradt a foglalkoztatottak száma Magyarországon a koronavírus-járvány második hullámában. A decemberi adatok mélyére nézve azonban nagyon rossz hónapon vagyunk túl munkaerőpiaci szempontból.

Decemberben 4,5 millió foglalkoztatott volt Magyarországon, ami alig maradt el az előző év azonos időszakában mért szinttől - derült ki a KSH csütörtök reggeli adataiból.

A munkanélküliség terén nem láthattunk komoly problémákat, 198 ezren voltak, az előző hónapokhoz képest nem mutattak érdemi romlást az adatok, habár kissé nőtt a létszámuk.

Emelkedjünk felül azon a tényen, hogy egyszerre nőtt a foglalkoztatás és a munkanélküliség is decemberben. Ez egy statisztikai történet: a hivatal nemzetközi módszertan szerint az állásvesztőket nem akkor sorolja az állásvesztők közé, amikor munkanélkülivé válnak, és nem is biztos, hogy közéjük sorolja. (Különböző kritériumoknak kell megfelelni a statisztikai munkanélkülivé váláshoz.)

Nos, ennyit tudhattunk meg a reggeli adatokból. Ezek alapján úgy tűnt, hogy nem alakul rosszul a munkaerőpiaci helyzet annak ellenére sem, hogy a járvány második hulláma miatt érdemi lezárásokat jelentettek be Magyarországon is. Később azonban a KSH több, egyéb adatot is frissített csütörtökön, amelyből már teljesen más kép rajzolódik ki a hazai foglalkoztatásról.

Kezdjük mindjárt a munkaerő-tartalékkal, ami jól fogja meg a munkanélküliségi problémákat. Ebbe a csoportba mindenki benne van, aki megfelel a munkanélküliség kritériumának, és az is, aki nem felel meg, de szeretne dolgozni (nem keres egy hónapja aktívan munkát mert nem tud vagy mert a lezárások miatt nem lehetséges; nem tudna két héten belül munkába állni).

A munkaerő-tartalék 400 ezer főt tartalmaz, ami 100 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. Ebből az adatból már arra következtethetünk, hogy a hazai munkaerőpiac állapota sokkal rosszabb, mint ahogy a főbb adatok mutatják. Vagyis sokan veszítették el az állásukat tavaly, akik továbbra sem találtak munkát. Esetleg reményvesztett munkanélkülivé válhatnak, mert feladják a munkakeresést, miután a szakmájukban nem találnak állást. Ez nem meglepő, hiszen senki sem tudja, hogy a turizmusban vagy a szolgálttó szektor más ágazataiban mikor áll helyre a világ rendje.

Bemutatjuk a Portfolio által módosított munkaerő-tartalék alakulását is, amely létszámában nem, csak összetételében tér el a fentitől. Ezt azért alkottuk meg, mert a KSH adataiban nem minden állásvesztő munkanélküli. Az alábbi kép tárul elénk, ha az állásvesztőket valójában munkanélküliként kezeljük, így a narancssárga terület kicsit nagyobb:

Nemcsak a munkanélküliség terén találtunk kedvezőtlen adatokat, hanem a foglalkoztatottságot tekintve is. Hiába a kedvező foglalkoztatottsági létszám, ha rengetegen voltak, akik nem dolgoztak. Decemberben pedig a foglalkoztatottak 16%-a nem dolgozott, ami magasabb, mint a járvány első hullámának csúcsán tapasztalt 12%, illetve a tavalyi év végén látott 11%. Vagyis hiába számítanak foglalkoztatottnak 4,5 millióan, ha több mint 700 ezer ember nem dolgozott.

Decemberben mindig megemelkedik a nem dolgozó munkavállalók száma az év végi hosszú szabadságok, gyárleállások miatt, illetve szezonális hatások is szerepet játszanak. Most azonban olyan magasra ugrott a nem dolgozók aránya, ami még ebben az időszakban is nagyon szokatlan.

A különös helyzetre magyarázatot ad, hogy novemberben komoly lezárásokat jelentettek be Magyarországon a járvány miatt, gyakorlatilag szinte a teljes szolgálató szektor leállt, a hotelek, éttermek bezártak. A szünetelő vállalkozások száma ebben az időszakban meredeken emelkedett, ami egybevág azzal, hogy sok foglalkoztatott nem dolgozott az időszakban.

Decemberben az egy foglalkoztatottra jutó heti ledolgozott óraszám 4,7 órával volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, 30 óra alá csökkent, ilyen alacsonyan még a járvány első hullámának csúcsán sem volt ez a mutató.

Összességében tehát elmondható, hogy a foglalkoztatottság magas szinten volt decemberben, 4,5 millió főn alakult a KSH felmérése szerint. A részletes adatokból kiderült, hogy foglalkoztatottak közül azonban kifejezetten sokan, 16% nem dolgozott. A ledolgozott munkaórák száma pedig jelentősen, csaknem 5 órával csökkent. Habár a munkanélküliség nem nőtt érdemben, a részletes adatokból azonból az látszik, hogy a munkaerő-tartalék jelentősen megemelkedett, ami súlyosbodó problémákat jelez a munkanélküliség terén.

A KSH csütörtökön reggel 9-kor tette közzé a fő foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat, amelyek kedvező képet festettek. Ezekből még nem lehetett látni, hogy az adatok mélyén aggodalomra okot adó folyamatok húzódnak meg, így a makrogazdasági elemzők is elfogadták, hogy a magyar gazdaság egészen jól alkalmazkodott a koronavírus-járvány második hullámához. A KSH néhány órával később közzétett adatai, amelyek ugyanabból az adatforrásból, a munkaerőfelmérésből származnak, már jelentős munkaerő-piaci problémákat jeleznek (emelkedő munkaerő-tartalék, csökkenő ledolgozott órák száma, csúcsra ugró nem dolgozó foglalkoztatott létszám). Éppen ezért érdemes lehet megfontolni az ugyanabból az adatforrásból származó adatok egyazon időpontban való közlését, hogy a puzzle-játék helyett átfogó képet lehessen alkotni a folyamatokról.

