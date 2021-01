Támogatta a modellváltást az SZTE és a PTE szenátusa

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szenátusának többsége pénteken támogatta a modellváltást.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szenátusának többsége pénteken támogatta, hogy az SZTE költségvetési intézményből állami alapítású közhasznú alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézménnyé alakuljon - tájékoztatta az SZTE közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

A közlemény szerint a szenátus az előzetes, több héten át tartó egyeztetést követően, az egyetemi polgárok tájékoztatása mellett hozta meg döntését. Az SZTE legfőbb testülete rendkívüli ülésén hozzájárult, hogy a szegedi universitas elinduljon azon az úton, amely az egyetem, a város és a régió számára is új távlatokat nyit.

A lehetőséget, hogy költségvetési intézményből állami alapítású közhasznú alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézménnyé alakuljon át az SZTE, január elején a fenntartó, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) ajánlotta fel.

A közlemény szerint gyors, de széles körű egyeztetéssorozat és tájékoztatás jellemezte az SZTE döntés-előkészítő folyamatát. A modellváltás előnyeit és kockázatait mérlegelve tanácskoztak az egyetem vezetői, a Dékáni Kollégium és az SZTE szenátusának tagjai. A fenntartó ITM-mel az egyeztetést egy ad hoc bizottság is segítette. Az SZTE vezetése folyamatosan tájékoztatta az egyetemi polgárokat és a felmerülő kérdésekre belső online platformján válaszolt. A szenátus rendkívüli ülésén a modellváltást 29-en támogatták, 16-an nemmel szavaztak, heten pedig tartózkodtak - áll a közleményben.

Támogatta a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szenátusa is pénteken elfogadott határozatával az intézmény modellváltását. Az egyetem az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a szenátus pénteki, online élőben közvetített nyilvános rendkívüli ülésén 29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett, "komoly feltételekkel mondott igent" a modellváltásra. Közölték, hogy az ülés előtt intenzív egyeztetések folytak, kari fórumokon is, amelyeken a rektori vezetés is képviseltette magát.

Kitértek arra, hogy a testület nem egyszerű többséggel, hanem kétharmaddal döntött "a történelmi jelentőségű szavazáson" Heidl György, a PTE Bölcsész- és Társadalomtudományi Kara dékánjának kezdeményezésére.

A PTE ismertetése szerint a határozati javaslatban egyebek mellett az oktatás, kutatás, művészeti tevékenység szabad művelésének biztosítása, a szenátus jogkörének erősítése, az egyetem egységének megőrzése - beleértve minden kart, egységet, klinikumot -, a kuratóriumi tagok delegálásával kapcsolatban javaslati jogkör szerepel, tekintettel az egyetem összetett képzési portfóliójára.