Így áll a koronavírus-járvány jelenleg a világban

A világon 102 054 576 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 206 091, a gyógyultaké 56 392 444 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint. Egy nappal korábban 101 433 989 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 2 190 464 volt.

A friss adatok nem törték meg a lassú csökkenő trendet. Bár a pandémia továbbra is csaknem mindenütt erőteljesen jelen van a világban, kevés országban van csúcson a járvány. Az utóbbi egy hét adatai alapján a regisztrált esetek száma közel két hónapos mélypontra esett vissza. Ez arra utal, hogy a szigorú korlátozások most globálisan is eredményre vezetnek.

A nagy gócpontoknak számító területek egyikében sem látjuk a járvány erősödését. Igaz, Latin-Amerikában (elsősorban Brazília és Mexikó miatt) továbbra is csúcsközelben jár a megbetegedések száma, és nincs markáns enyhülő trend.

A járványkezelés szempontjából leginkább nehéz helyzetben lévő országok jelenleg a következők. Csúcson van a fertőzésszám a nagy lélekszámú Indonéziában, illetve Malajziában. Hasonló képet látunk néhány kisebb országban, például Albániában és Kubában, igaz, ezekben az országban abszolút mércével mérve még nem súlyos a helyzet. Figyelmet érdemel Spanyolország, ahol éppen csak elkezdett a csúcsról ereszkedni a járványgörbe, illetve Csehország, ahol megtorpant a csökkenés.

Címlapkép: Getty Images