Figyelmeztették az autósokat: néhány óra múlva rengeteg éves autópálya-matrica jár le

Vasárnapig érvényesek a tavalyi autópálya-matricák, hétfőtől már csak a 2021-es jogosultságokkal lehet a díjköteles útszakaszokra hajtani.

Közösséget építünk!

Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek ide kattintva.

A járművek a fizetős utakon bárhol, megállítás nélkül is ellenőrizhetők. Visszamenőleges jogosultságot az éves matricák nem biztosítanak, a vásárlóknak a díjköteles szakaszra hajtástól számítva 60 percük van arra, hogy megváltsák a jogosultságukat - olvasható a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) honlapján.

Korábbi közleményük szerint 2,6 millió éves matrica jár le hétfőre virradóra, és ebből 1,7 milliót a hét elején még nem váltottak újra a közlekedők.

A NÚSZ Zrt. korábban felhívta a figyelmet arra is, hogy január 31-e az úthasználati díj fizetéséhez kapcsolódó mentességek és kedvezmények megújítása szempontjából is fontos határidő. Előbbi olyan járművekre vonatkozik, mint a hazai rendvédelmi szervek által üzemben tartott, vagy megkülönböztető jelzés használatára jogosult gépjárművek. Utóbbi pedig – a határidő tekintetében – a nagycsaládosokat érinti. Részleges díjmentességre a mozgáskorlátozottak is jogosultak, azonban az ő esetükben nem szükséges a bejelentést évente megújítani a kedvezmény igénybe vételéhez.

Az autópálya-matricák beszerzéséhez a NÚSZ Zrt. a saját, mobiltelefonra is optimalizált ematrica.nemzetiutdij.hu oldalát ajánlja, ahol kényelmi díj nélkül intézhető a vásárlás, és az azt igazoló bizonylatot/nyugtázó értesítést sem kell megőrizni az érvényesség lejárta után két évig. Ráadásul ezen a felületen minden adatot csak egyszer kell megadni, így a későbbi vásárlások során elkerülhetők a tévesztésekből (például rendszámelírás) fakadó kellemetlenségek, és itt egészen biztosan hiteles és pontos információt találnak a közlekedők arról, hogy milyen e-matricát vásároltak, és az pontosan meddig érvényes.

Érdemes felidézni, hogy az éves matricák ára idén inflációkövető mértékben, 3,9%-kal nőtt.

A NÚSZ honlapján közzétett tájékoztatás szerint a személygépkocsikra (D1 díjkategória) jövőre az éves országos autópálya-matrica 44 660 forintba, az éves megyénkénti 5200 forintba, a tíznapos 3640 forintba, a havi 4970 forintba kerül.

A D2 díjkategóriában - 7-nél több személy szállítására alkalmas jármű, tehergépkocsi 3,5 tonnáig és lakókocsi - a 2021-re érvényes éves e-matrica ára szintén 44 660 forint, míg a megyei 10 390 forint. A B2 kategóriába tartozó járműveknél (buszok) az éves autópálya-matricáért 207 770 forintot kell fizetni.

A jogosulatlan úthasználat után fizetendő pótdíj, amely ugyancsak az infláció mértékével nőtt, 60 napon belüli fizetés esetén 15 460, azon túl 61 820 forint a D1, D2 kategóriában, 69 540 és 278 140 forint a B2 kategóriában.

Szintén újdonság a mintegy 120 km-nyi új díjköteles útszakasz:

M25 - M3 és Eger összeköttetése

M4 - Pest megyei összeköttetése az M0-ás körgyűrűtől Cegléd és Abony között

M4 - Berettyóújfalu és Nagykereki között a román határig

M85 - folytatása "Sopron, kelet" csomópontig

M76 - Balatonszentgyörgyig az M7-től.

Címlapkép forrása: MTI/Kelemen Zoltán Gergely