"A következő válság szétroppantja az ezer sebből vérző eurózónát" - Hogy mondtuk ezt, kérem?

A 2009-es válság után folyamatosan napirenden volt az eurózóna lehetséges széthullása, és a válságból még mindig nem 100%-osan feléledt valutaövezet fokozottan sérülékenynek tűnt egy következő válság esetén. Általános vélekedés volt, hogy egy 2008-hoz hasonló válság súlyos veszélybe sodorja a közös pénzt. Ehhez képest a nyakunkba szakadt durva válság ellenére az euróövezet kilátásai kifejezetten stabilak. Pedig semmi új dolog nem történt, csak ismét bebizonyosodott, hogy amikor ég a ház, a tagállamok és az EU-s szervek semmit sem sajnálva mentik a közös vívmányokat, amelyek jobban működtek a válság alatt, mint azt előre látni lehetett. De az, hogy az eurózóna léte nem került veszélybe egy exogén válság idején, nem zárja ki a lehetőségét a széthullásnak akkor, ha egy endogén válság üti fel a fejét.

A 2010-es évek elején szinte napi szinten hallhattuk, hogy az eurózóna válságát éli, és a közös fizetőeszköz fennmaradása erősen kérdéses. Mindez a bizonytalanság a 2008-2009-es pénzügyi válság nyomán jelent meg, kiemelve azokat a – korábban csak elméleti – aggodalmakat, hogy az eurózóna nem optimális valutaövezet. A válságon végül túllendült a kontinens, de sokkal hosszabb és fájdalmasabb volt, mint a világ többi részén, és csúnya rombolást hagyott maga után. Az államadósságok a pénzügyi válság után megugrottak, az infláció nem akart beindulni, a válság a potenciális kibocsátáson is tartós sebet ejtett (Olaszország például mind máig nem tudta érdemben meghaladni a válság előtti kibocsátási szintet). A 2008-as válságot javarészt maga mögött tudta az eurózóna, de teljesen még 2020 beköszöntével sem gyógyult fel belőle.

Az európai döntéshozók látszólag bejátszották a teljes mozgásteret: negatívba fordították a kamatokat, hatalmas összegű mentőalapokból mentették meg a bajba jutott országokat, a lakosság rosszallásának ellenére állami pénzen mentették a bankokat. Az Európai Központi Bank – sok közgazdász nemtetszése ellenére – pénzt nyomtatott a növekedés beindítására, minden kézzelfogható eredmény nélkül. Mindezeket az eszközöket természetesen a válság hatásainak mérséklésére indokolt is volt bevetni, csakhogy az EKB a növekedés éveiben sem igazította ki az eszközeit, azok egészen 2020-ig extrém támogató üzemmódban működtek. Mindeközben a tagállamok közti különbségek tovább nőttek (ez főleg az észak-déli különbségre igaz, a kelet látványos felzárkózást mutatott a nyugathoz évtized közepétől).

Mivel a reálgazdasági hatásokat nem sikerült még teljesen kiheverni, és eközben a gazdaságpolitika sem rendeződött vissza hadiállapotból normál üzemmódba, sokakban felvetődött a kérdés: mi lesz, ha egy 2008-hoz hasonló mélységű válság köszönt be? Az eurózóna rendkívül sérülékenynek tűnt, így okkal lehetett félni attól, hogy egy újabb recessziós hullám az intézményrendszer végét jelentheti.

És ez a válság villámcsapásként, a semmiből meg is érkezett, és most már látjuk, HOGY (RÖVID TÁVON) LEGALÁBB AKKORA VISSZAESÉST HOZ, mint a pénzügyi válság – az eurózóna kilátásai eközben pedig olyan pozitívak, mint talán még soha korábban.

A befektetők válságok idején jellemzően a hagyományos menekülőeszközökbe, dollárba és aranyba fektetnek, ehhez képest most özönlik a pénz az eurózónába, az euró erősödése a dollárral szemben látványos (bár a bizalom maga örömteli, de az euró erősödése már inkább hátrányos az eurózónára nézve).

Míg a 2008-2009-es válság után az olasz, görög, portugál államadósságok finanszírozhatósága volt a kérdés, ennélfogva kockázati feláruk jelentősen megnőtt, ma a perifériaországok kötvényhozamai történelmi mélypontokat döntögetnek.

Végeredményben pedig ma egyáltalán nem hallatszanak azok a hangok, amelyek az eurózóna szétesésének lehetőségéről beszélnek – sőt, inkább a tovább mélyülő integráció tűnik egy lehetséges forgatókönyvnek. Hogy lehetséges ez? Tulajdonképpen nagyon egyszerű a dolog, mert jól azonosítható tényezők állnak mögötte. Ezeket mutatjuk be az alábbiakban.

Ez a válság nem az a válság

A 2008-as pénzügyi válság az amerikai pénzügyi rendszerből eredt, az egymással versengő bankok hitelezési kényszere miatt megfinanszíroztak rengeteg kockázatos ügyfelet (magánszemélyt és vállalatokat is), a kockázatos jelzáloghiteleket különféle átláthatatlan konstrukciókba csomagolva adták-vették a piacon. Amikor a lakásárak emelkedése elakadt, a bankok hamar nehézségekkel néztek szembe, állami mentőcsomagok hiányában tömeges bankcsődök jöttek volna. A likviditásbőséget felváltotta a túlzott óvatosság és a forrásszűke, a hitelből finanszírozott beruházások elapadása után pedig egyenes út vezetett a reálgazdasági hatásokhoz: törvényszerűen jött a fogyasztás visszaesése, a megugró munkanélküliség és a mindezeket tetéző lakossági óvatosság megjelenése is.

A helyzet nagyon hamar átgyűrűzött Európába, és gyorsan rávilágított az eurózóna ismert és (addig) ismeretlen sebezhetőségére. A déli államok bankrendszerei rendkívül rossz állapotban voltak, az egyébként is eladósodott államoknak pedig az adófizetők pénzén kellett mentenie a válságot okozó bankokat. Görögország egyedül erre biztosan nem lett volna képes, de talán Portugália, Ciprus és Írország sem, így a válságot kevésbé megszenvedő, általánosan jobb helyzetben levő tagállamoknak kellett kimentenie ezeket az országokat, ami politikai válságot okozott nemcsak északon, de még Kelet-Közép-Európában is (2012-benközvetlen oka volt a görög segély a szlovák kormány megbukásának). A lakosság jelentős része nemcsak a bankok megsegítését érezte igazságtalannak, hanem a felelőtlen költségvetési politikát folytató déliek kimentését sem.

Szerte Európában megerősödött az euroszkepticizmus, amelyet délen az a vélekedés fűtött, hogy a közös valuta (az árfolyam versenyképességhez való igazításának lehetetlensége) megnehezíti a válságkezelést.

Ehhez képest a jelenlegi válság teljes mértékben exogén, azaz nem a gazdasági rendszer anomáliai vagy diszfunkciója miatt alakult ki. Míg a 2008 előtti növekedést nagyrészt valójában fedezetlen hitelmennyiség hajtotta, addig 2020 előtt egészségesen növekvő gazdaságokat, jól működő, valós értéket teremtő vállalatokat kellett mesterségesen leállítani. Ennélfogva a válság jelentős mértékben átmeneti jellegű is, legalábbis az ezzel kapcsolatos várakozások ezt árazzák: mivel márciusban néhány hónapos leállást láttunk reálisnak, ezért a mesterséges leállás után gyors felpattanást reméltünk, a kieső időben pedig a befektetők és a közhangulat nem az államadósság elszállásától félt, hanem épp ellenkezőleg, az állami beavatkozások növelését várta, hogy a vállalatok átmeneti bevételkiesést mérsékelni tudja a központi költségvetés. Ma már tudjuk, hogy a márciusi elképzelés nem volt pontos, hiszen a lezárásokat nem tudtuk magunk mögött 2-3 hónap alatt, de azt is látjuk, hogy a gazdaság gyorsan alkalmazkodott a lezárásokhoz is, a nyitás pedig gyors visszapattanással kecsegtet.

Fontos elmondani azt is, hogy a tudásintenzív ágazatok ma szinte alig sérültek, sőt, a digitalizációnak még egy jelentős lökést is adott a koronavírus-válság. Ma leginkább pár olyan ágazatra korlátozódik a válság, ahol alacsony a belépési küszöb, és ahol nem tömörül jelentős know-how. Ezekben az ágazatokban a kereslet viharos helyreállásával erős felpattanásra számíthatunk legkésőbb 2022-ben (ha nem érkezik újabb, vakcinára immunis mutáns, persze).

Kevesebb a bizonytalansági tényező is, mert pontosan tudjuk, hogy a vállalatok tevékenysége a járványhelyzet elmúltával gond nélkül folyhat tovább. Leegyszerűsítve ez úgy foglalható össze, hogy míg 2009 után nem tudtuk előre, hogy a korábban hibásan működő rendszer elemeit helyre lehet-e hozni, addig ma „csak” annyi a teendő, hogy az egyébként jól működő rendszer közeljövőben várható helyreállásáig mérsékeljük az átmeneti kiesést. Remek példa erre Kína, ahol a járványhelyzet elmúltával azonnal megnőtt az aktivitás, és ez nemcsak az eurózóna tagállamok válság utáni helyzetére ad jó előrejelzést, de a nagy összegű kereskedelmen keresztül a kínai aktivitás helyreállása egyben támogatja is az európai ipart (amely szinte alig érezte meg a második hullámot).

Az akkori válságkezelés segít minket ma is

A konjunktúraciklusok természetéből adódik, hogy a válságok után mindig tanulunk valamit, így hatékony eszközt kapunk a következő válság hatásainak mérséklésére. A 2009-es pénzügyi és az eurózóna 2010-es évek elején látott válsága után többen mondták azt, hogy az európai döntéshozók nem sokat tanultak az előző válságokból: extrém alacsonyan tartották a kamatokat, folytatták az eszközvásárlást, az államadósságot nem csökkentették szignifikáns mértékben, a strukturális egyenlőtlenségeket nem orvosolták.

Ez mind igaz, de a válság során látszott pontosan, hogy valójában mégis milyen sok intézményi előrelépés történt 10 év alatt.

Először térjünk ki az adottságokra: míg a 2008-as hitelezési válság érzékenyen érintette az európai bankrendszert, a 2020-as koronaválságban a bankrendszer már gond nélkül elviselte a törlesztési moratóriumokat és kieső törlesztéseket, miközben hatékonyan csatornázta be a gazdaságba az állami és jegybanki mentőöveket. Ez nagyrészt pont a pénzügyi válság hozadéka, az annak nyomán kialakult szigorúbb pénzügyi felügyeleti rendszer ugyanis stressztűrőbbé tette a bankokat. Az eurózóna bankjainak állományában a nem teljesítő hitelek aránya 2014-ben átlagosan 11,5% volt, ezt 2019-re több mint a felére sikerült csökkenteni (persze ezek a hitelek nem tűntek el nyomtalanul, de a bankrendszerből kikerülve nem okozhattak hitelezési problémákat).

További fontos lépés, hogy az Európai Unió felállított egy segélyalapot is 1000 milliárd euró értékben, amely vészhelyzeti lehetőségként minden tagállam rendelkezésére áll. Végül ezzel az alappal nem kellett a koronaválság alatt tömegesen élni, de vészhelyzeti lehetőségként kétségkívül megnyugtató volt vele számolni.

Továbbá széles körben elterjedtek azok az eszközök, amelyeket az előző válságban még csak egyes tagállamok alkalmaztak. Németország például már 2009 után is rendkívül sikeresen tartotta mérsékelt szinten a munkanélküliséget a rövidített munkaidő-támogatással, a koronavírus-válságban pedig alig akadt olyan ország, amelyik nem alkalmazta ezt az olcsó, de rendkívül hatékony eszközt.

Brüsszel szerepét is ki kell emelni, amely bár nem játszott kulcsszerepet a válságkezelésben, kétségkívül hozzájárult az eurózónát érintő hatások mérsékléséhez. Az egyik ilyen a 2009-as válságot megelőző felelőtlen költségvetési politikák szigorúbb regulázása, amelynek eredményeképp – bár az államadósságok magasabbak voltak 2019-ben mint 2006-ben - a tagállami költségvetések kifejezetten rendezettek voltak, nagyobb mozgásteret adva a válságkezelésre (hiszen nem mindegy, hogy GDP-arányosan -4, vagy -1%-os hiányról indul egy ország). Brüsszel emellett forrásokat is átcsoportosított időben, hogy segítse a tagállamokat az egészségügyi célú kiadásokban, valamint a rövidített munkaidő-támogatások kifizetésében.

Átléptünk pár vörös vonalat

A fentiek is alapvetően más feltételeket teremtettek a válság idején, de mindezek egyedül nem lettek volna elegendőek ahhoz, hogy az eurózóna létjogosultsága ne kérdőjeleződjön meg (a be nem fejezett monetáris és gazdasági unió sajátossága ugyanis, hogy bár békeidőben jelentős előnyöket biztosít a tagoknak, a válság során sokkal szembeötlőbbek a tagság hátrányai). Csakhogy két esemény teljes mértékben átalakította a befektetők eurózónáról alkotott vízióját.

Az első az volt, hogy míg az Európai központi Bank a 2009-es válság után vonakodva, kritikák össztüze közepette vezette be az államkötvény-vásárlási programját, addig 2020-ban a meglévő programja mellé elindított egy teljesen egyedi programot: a Pandémiás Vészhelyzeti Eszközvásárlási Program (PEPP) majdhogynem korlátlan összegű, és nem köti sem a tagállamok részesedése az EKB alaptőkéjén belül, sem a kibocsátott kötvények arányosított plafonja. Az EKB ennélfogva korábbi gyakorlatát messze meghaladva vásárolta fel az állampapírokat.

A fent látott alacsony kötvényhozamok is ennek, és csak ennek a lépésnek a következményei (hiszen az EKB gyakorlatilag kiiktatta a piacot az állampapír-vásárlásból), és az újonnan keletkezett államadósság jelentős részét is az európai jegybank birtokolja, vagyis teljesen kockázatmentesen növelhették kiadásaikat a kormányok. További fontos hatása, hogy a felvásárlásokban közreműködő bankrendszer számára kockázatmentes jövedelmet biztosít, mérsékelve ezzel a bankrendszer törlesztések miatt kieső veszteségét. Mindez elsőre abnormálisnak tűnik, de az ilyen exogén és ennyire mély válság idején a piac és a közgazdászok szemet hunynak az anomália felett. És mivel a befektetők gyakorlatilag kiszorultak a kötvénypiacról, értelemszerűen átvándoroltak a részvénypiacokra, gyönyörű visszapattanást hozva a borzalmas reálgazdasági helyzet ellenére.

A pénznyomtatás nemcsak a csődkockázatokat semmisítette meg, és nemcsak a pótlólagos források biztosítására volt jó, hanem egyben a korábbi vonakodó Lagarde-szemlélettel szemben világosan bemutatta, hogy

az EKB mindent, de tényleg mindent meg fog tenni az eurózóna pénzpiacainak és gazdaságának stabilitásáért.

Azaz a korábbi elnök, Mario Draghi-féle „whatever it takes” Lagarde idején „whatever it takes – and even more” szemléletté fejlődött. Eklatáns példája ennek, hogy bár a pandémiás eszközvásárlási program hivatalosan ideiglenes, de az EKB azt addig tolja ki, ameddig jónak látja. A kezdeti 750 milliárdból 1350 milliárd, végül pedig 1850 milliárdos keretösszeg lett. Hivatalosan 2023-ig tart a projekt, de Lagarde nem árult el nagy zsákbamacskát, amikor bejelentette: ha kell, a PEPP összegét és időtartamát még jobban megtoljuk.

A PEPP-el ellentétben nem volt azonnali hatása, de az eurózóna mindenáron történő megmentésére egy újabb fontos példa volt a közös európai kötvénykibocsátás. Noha az elfogadás nem volt egyszerű, de az EU tagállamai a NextGenerationEU elfogadásával átléptek egy vörös vonalat. A programot kétféleképp tekinthetjük úttörőnek:

Egyrészt gazdasági szempontból is jelentős, hiszen majdnem megduplázza a közösségi szintű újraelosztás mértékét, ráadásul a rászorultsági alapon történő elosztást olyan strukturális reformokhoz köti, amelyektől okkal remélhetjük, hogy csökkentik a szerkezeti különbségeket az egyes gazdaságok között.

Másrészt ez hatalmas előrelépés az integrációban is, mert a közös kötvénykibocsátással a Bizottság szuverenitása tovább erősödött, mert a finanszírozásra kibővítették az EU eddig nagyon korlátozott önálló adókivetési jogát, az ellenőrzési mechanizmussal pedig tovább bővítették a közösségi szint erejét. Talán nem túl pontos megállapítás, de szemléletes, hogy a NextGenerationEU-t sokan az EU Hamilton-pillanatának nevezik.

A NextGenerationEU a rendkívül hosszú lejáratú hiteleivel 30 évre magához láncolta a tagállamokat, és megmutatta, hogy amikor ég a ház, akkor a tagállamok a vonakodás és az EU szerveinek lassúsága ellenére mégis előre menekülnek az integrációban.

Elmúltak a félelmek, de azért a felhők még mindig gyülekeznek

A fentiek együtt azt mutatják, hogy bár az EU-t továbbra is sok kritika éri (sokszor teljesen megalapozottan), a tagállamok hajlandóak súlyos kompromisszumokat hozni, hogy a valutaövezet stabilitása fennmaradjon. Ez nem véletlen, hiszen ilyen szintű integráció mellett egyértelmű, hogy az eurózóna szétesésével vagy az abból való kiszakadással az egyes tagállamok jelentős veszteségeket szenvednének el, előnyt az önálló gazdaságpolitikából pedig csak tudatos évtizedes építkezéssel lehetne kicsikarni (a kis tagállamok esetén még ez sem feltétlenül igaz). Magyarországról nézve ezen a ponton el kell mondani, hogy ez csak a bent levő tagállamokra igaz, egy jelenleg az eurózónát kívülről szemlélő tagállam nem biztos, hogy automatikusan jól járna a csatlakozással. De aki már bent van, annak nagyon fájna a kiszakadás.

A lényeg azonban az, hogy a válság során bebizonyosodott, hogy az eurózónát a tagállamok és a közös intézmények bármi áron készek megmenteni, és a befektetők most ezért biztosítottnak látják a térség jövőjét.

A hurráoptimizmusra viszont semmi oka nincs az eurózóna tagállamoknak, mert a fennmaradás és a relatív előnyök nem jelentik azt, hogy a problémák eltűnnek. Nagy kérdés továbbra is, hogy az eurózónán belüli strukturális egyenlőtlenséget sikerül-e felszámolni, mert az lenne a kulcs ahhoz, hogy a délieknek ne fájjon a túlságosan erős valutaárfolyam. Politikai kockázatok is akadnak bőven, hiszen bár az euroszkeptikus pártok nem tudtak áttörni egy bizonyos szintet, nem tűntek el. Olaszországban például a legnagyobb esélye a győzelemre továbbra is az euroszkeptikus Liga-FdI-szövetségnek van a következő választáson (aztán más kérdés, hogy az M5S is az eurózóna elhagyásával kampányolt, kormányon pedig már ők voltak a közös európai kötvények első számú európai szószólói). A monetáris unió mellé szükséges gazdasági unió kiépítésére pedig továbbra sincs szinte semmilyen politikai akarat, a NextGenerationEU teremtette adókivetési jog ettől még nagyon messze van.

Most tehát nincs okunk az eurózóna instabilitásától tartani, de semmi nem garantálja, hogy egy endogén válság esetén is ez lesz a helyzet. Ehhez fel kéne számolni a lehetséges buktatókat, amire az EU mindeddig képtelen volt.

Címlapkép: Getty Images