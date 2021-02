Matolcsy György: Magyarországnak ma nincs világos jövőképe

Magyarország ma nem rendelkezik egységes és világos jövőképpel - írja Matolcsy György jegybankelnök. Szerinte Ausztria utolérésének szükségességét a politikai vezetők nem fogadják el, bár földrajzilag és történelmileg is kézenfekvő cél volna ez. Egy héten belül ez már a második kritikus hangvételű írása a jegybankelnöknek.

A felzárkózáshoz számos példa állna előttünk, ezeket azonban nem ismerjük fel - írja Matolcsy György a Növekedés.hu-n megjelent cikkében. Szingapúrt említi példaként, de a skandinávok sikerét is megemlíti - ez utóbbit szerinte lehetetlennek tartjuk, pedig a lehetetlen nem létezik.

"A katalánok, lombardok, tiroliak ismeretlenek számunkra. A bajorok példaként fel sem merülnek. A csehek és lengyelek alkalmasak lennének erre, de talán túl közel vannak hozzánk ahhoz, hogy példák lehessenek" - írja.

Szerinte az a hivatalos célkitűzés, hogy 2030-ra az 5 legjobb EU-s ország között legyünk az élhetőség és a munka tekintetében, nem mérhető, ennél fogva nem is igazi vízió.

Szerinte versenytársaink világos vízióval és jövőképpel rendelkeznek, nálunk ez hiányzik.

A jegybankelnök a mérésről is írt, szerinte századunk új nyersanyaga az adat, és ha mérhető a teljesítmény, akkor visszajelzés is adható róla. "Ma az állam működése terén a leggyengébb a mérés, ezért itt a legalacsonyabb szintű a visszajelzés és ennek megfelelően a kiigazítás esélye. A gazdaságban az állami beruházások terén különösen gyérnek minősíthető a mérés és a visszajelzés." - írja a jegybankelnök. Szerinte miután az állami beruházások révén célozzuk meg a gazdaság újraindítását, sőt a felzárkózást is, ezért ez felmérhetetlen rejtett veszteség.

Továbbá elmondta, hogy Magyarország nem rendelkezik hosszútávú versenyképességi programmal, egy ezt gondozó hatékony intézményi hálóval, valamint egy visszacsatolást is végző, kiigazító döntéshozatallal. Szerinte az MNB ezen a területen végez méréseket, de azt nem használjuk.

A visszacsatolásokkal kapcsolatban elmondta, hogy sok olyan állami döntés születik, ami után késik a mérés, gyenge a visszajelzés, sőt, elmarad a visszacsatolás.

Gondolatait azzal zárja, hogy 2010 és 2019 után a Trianon utáni 100 év legsikeresebb évtizedét építettük fel, de voltak nálunk sikeresebbek: a románok, a baltiak és a lengyelek. "Sőt, mi magunk is voltunk már jobbak. 1998 és 2002 között, öt év alatt 8,8 százalékkal közeledtünk az akkori EU átlaghoz. A legutóbbi tíz év alatt nem egészen 8 százalék volt ugyanez a mutató" - írja Matolcsy.

