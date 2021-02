Bréking: 91,6%-os hatékonyságú az orosz Szputnyik-vakcina!

Megjelent kedden a világ egyik legelismertebb orvosi szaklapjában, a brit Lancet-ben az orosz Szputnyik V nevű vakcina harmadik klinikai fázisának időközi vizsgálati eredménye, amely szerint 91,6%-os hatékonyságú a vakcina, nincsenek komolyabb mellékhatásai és az idősebb korosztályban is 91,8%-os ez az arány. Ez fontos fejlemény, mert egy ilyen eredmény pulikálását szigorú vizsgálatok előzik meg. Tegnap az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója már utalt rá, hogy magas, 90 százalék feletti hatékonyságú az orosz vakcina, ami azt jelenti, hogy képes lényegében teljesen megakadályozni a súlyosabb tünetek kialakulását még egy esetleges megfertőződés esetén is.

Íme az ellenőrzött vizsgálat főbb eredményei

A Wall Street Journal emlékeztet rá, hogy a klinikai vizsgálatok még zajlanak, mert ez a mostani eredmény még „csak” 20 ezer páciens vizsgálatai alapján jött ki, a harmadik klinikai fázis befejezéséhez még további 20 ezres mintán kell produkálni hasonló eredményt.

Mindenesetre ez a hír Magyarország szempontjából is kedvező, mert a minap megkötött 1 millió fős Szputnyik-vakcina szállítmányból ma már meg is érkezett egy 20 ezer főnek elegendő adag, és 3 hónapon belül elvileg a teljes 1 milliós adagot megkapjuk. Így ha az egyes szállítmányok felhasználását a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) is engedélyezi az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) általános engedélye után, akkor rövidesen magyarok százezreinek lesz majd elérhető itthon is a hatásosnak mondható orosz vakcina. A Szputnyik V hatásossága a fenti vizsgálati eredmény alapján csaknem olyan magas, mint a most idehaza elérhető Pfizer/BioNtech és a Moderna készítményéé, amelyeké 95%-os lett a klinikai vizsgálati eredmények alapján.

Mindez pedig egyre reálisabbá teszi annak a hétfői modellszámításunknak a következtetését, hogy április körül már valóban szóba kerülhet idehaza az országos korlátozások feloldásának témája, hiszen addigra elméletileg már a nyájimmunitás-közelébe emelkedhet idehaza a lakosság átoltottsága. Az átoltottság gyors emelkedéséhez persze a lakosság részéről bizalom is kell, és a mai Lancet-tanulmánybeli eredmény éppen ennek erősítésében játszhat szerepet, hiszen egy ilyen tanulmány publikálásához előzetesen nagyon szigorú vizsgálati kritériumok is tartoznak.

A Szputnyik V-t az orosz hatóságok már augusztusban engedélyezték, noha akkor még csak a második, viszonylag kis létszámú mintát jelentő klinikai fázison volt túl a készítmény, és emiatt sok bírálat érte a lépést. Ezzel együtt már mintegy 2 millió főnek beadták a készítményt világszerte (köztük legalább 1,3 millió főnek Oroszországban) és a tanulmány szerint legfeljebb inluenza-szerű tüneteket okoz az oltás (fájdalom az oltás helyén és fejfájás).

A tanulmány rámutat: egyelőre nem tudni, hogy az orosz vakcina hasonlóan hatásos-e a koronavírus egyre szaporodó mutációi ellen (a többi nagy gyártó saját vakcina vizsgálatainak egy része arra utal, hogy ezek a mutációk ellenállhatnak a készítményeknek). Az orosz kutatók a lapnak azt mondták, hogy várakozásaik szerint a Szputnyik ezek ellen is hatásos lesz, de persze folytatják még a vizsgálatokat.

A 20 ezres mintából 2144 fő volt 60 évnél idősebb és náluk 91,8%-os volt a hatásossága az orosz vakcinának. A kutatás összesen 78 megerősített Covid-19 eseten alapult, akik közül 62-t a placebo csoportban, 16-ot pedig az oltóanyag-csoportban azonosítottak.

A Wall Street Journal emlékeztet rá, hogy orosz tisztvselők szerint a Szputnyik egy főre elegendő adagját 10 dollár alatti áron árulják, ami olcsóbb mint a Pfizer/BioNtech és a Moderna készítménye és az oroszok 30%-os piaci részesedést szeretnének elérni azokban az országukban a készítményükkel, amelyekben engedélyezik azt (most már világszerte 15 országban engedélyezték).

Mit kell tudni a vakcináról röviden?

A Szputnyik V vakcina egy modern technológián alapuló vektorvakcina. Az orosz Gamaleya Intézet (Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology) fejlesztette, a vakcina két dózisában két különböző humán adenovírus-vektort alkalmaznak (Ad5 és Ad26). Mivel a vektorvakcinák hatékonyságánál fontos, hogy egy olyan vírus legyen a vektor, amellyel nagy valószínűséggel még nem találkozott a beoltott személy, különben nem hatásos a vakcina, így a kétféle vírus alkalmazásával mennek biztosra.

A fázis 1/2 vizsgálatok eredményeit a neves orvosi szaklapban, a The Lancetben publikálták, miszerint a vakcina biztonságos és erős immunválaszt váltott ki. A fejlesztéseket élesen kritizálták sokan, mivel még zajlottak a fázis 3 klinikai tesztek, amikor már megkezdődött az országban az oltási program. A legnagyobb, 40 ezer fő bevonásával folyó, randomizált, dupla vaktesztes, placebóval ellenőrzött orosz vizsgálatok 2020 szeptemberében kezdődtek és a várakozások szerint május elsejére lehetnek meg a végleges eredményei a hivatalos regisztráció szerint.

Kirill Dmitriev, a vakcina nemzetközi marketingjét vezető orosz közvetlen beruházási alap vezérigazgatója korábban azt nyilatkozta, hogy múlt héten már publikálhatják az orosz vakcina harmadik klinikai fázisának eredményeit egy nagy nemzetközi orvosi szaklapban, ez történt meg ma.

A nagymintás vizsgálatokkal kapcsolatban előzetesen egy 91,4 százalékos hatékonysági számot közölt a fejlesztő intézet, több mint 22 ezer fő beoltása után. Most ezt a vizsgálati eredményt gyakorlatilag a Lancet szakmai stábja is ellenőrizte és szakmailag alátámasztotta.

Magyarországon múlt héten kapta meg az OGYÉI engedélyét a hasonló technológiával készült AstraZeneca-vakcinával együtt. A Szputnyik V vakcina tárolási körülményei egyszerűbbek, mint például a Pfizeré, hiszen -18 celsius fok elég a tárolásukhoz és kiolvasztva normál hűtőben is elállnak 2-8 fokon.

