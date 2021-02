Idén is lőttek a felhőtlen nyaralásnak? Kiábrándító előrejelzések érkeztek

Nagy Károly Cikk mentése Megosztás

2020-ban a globális turizmus a valaha volt legrosszabb évét produkálta. Az ENSZ világturizmusért felelős szervezete, az UNWTO szerint 1 milliárddal volt kevesebb nemzetközi utas, mint 2019-ben. A nemzetközi vendégéjszakák száma 74 százalékkal esett vissza a koronavírus-járvány miatt. Akkorát esett a turisztikai szektor, hogy még a 2009-es gazdasági válsághoz képest is 4 százalékkal gyengébben teljesített. Az idei év kilátásai sem túl bíztatóak. Világszerte 100-120 millió állás van veszélyben a turizmusban. A pár hónappal ezelőtti felmérésekhez képest is nagyot esett az a várakozás, hogy 2021-ben egy nagy visszapattanást produkál a nemzetközi turizmus. Az egyik nagy szálláshelyközvetítő, az Airbnb szerint 2021 a tartalmas utazások éve lesz, mivel a járvány továbbra is korlátokat jelent a tömeges turizmus terén.