Jön az új csomag? Holnap megszólal Orbán, Varga és Parragh

Holnap tartja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a "2021. évi Gazdasági Évnyitó" című rendezvényét - derül ki az MKIK mai közleményből. Az eseményen előadást tart Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Mihály pénzügyminiszter és Parragh László, az MKIK elnöke.

Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Érdeklődő!A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ezúton tájékoztatja és tisztelettel meghívja Önt az MKIK 2021. évi Gazdasági Évnyitójára, amely a pandémiás helyzetre való tekintettel online kerül megrendezésre.Időpont: 2021. február 04. (csütörtök) 10.00 óra

Így szól az eseményre szóló meghívó, ami az előadások pontos témáját nem jelöli meg. A múlt héten Orbán Viktor célzott rá, hogy készen áll a bevetésre egy 6000 milliárd forintos élénkítő csomag, tegnap pedig Parragh László utalt arra, mintha a vendéglátásból dolgozók megsegítése már eldöntött tény lenne. Ez alapján elképzelhető, hogy holnap nagy bejelentésekre kerül sor.

Az esemény érdekessége, hogy nem szerepel az előadók között Matolcsy György, aki az elmúlt években a Gazdasági Évnyitó rendszeres felszólalójának számított. Az MNB elnöke hétfőn egy különösen kritikus hangvételű írással vétette magát észre, melyben élesen bírálta a gazdaságpolitikát.

Az eddigi óvatos utalások alapján arra következtethetünk, hogy az új intézkedések egy része a szálláshely szolgáltatókat, vendéglátásban működő szereplőket célozza meg. Elvileg nem lehetne kizárni, hogy a támogatottak körét is bővítik, hiszen sok mikro- és kisvállalkozás van az országban, amelynek a működését fel kellett függeszteni, de bérleti díjat, katát, kivát (és esetleg munkavállalói juttatást) továbbra is fizetnie kell, miközben árbevétele nincs. Ilyen utalás azonban a döntéshozók részéről nem történt az utóbbi hetekben, ezért valószínűbbnek látszik, hogy ők most is el lesznek felejtve. Mivel a 6000 milliárdos összeg messze meghaladja a költségvetés mozgásterét, arra lehet következtetni, hogy a csomag nagy része valamilyen hitelkeretről (újról vagy meglévő bővítéséről, változtatásáról) szólhat majd.

Érdemes még megjegyezni, hogy mára is jutott egy gazdasági intézkedés, hiszen kormányrendelet született, hogy február 3-tól a kormány egy összegben fizeti ki a vendéglátósoknak az igényelt bértámogatást. Ez azonban valójában nem igazi kedvezmény, hiszen az igénylések február végéig szólnak, és a kifizetésekkel a kormány óriási elmaradásban van. Vagyis a rendelet inkább csak arra nyújt lehetőséget, hogy a vendéglátósok végre megkapják, amit már régen meg kellett volna kapniuk.

Címlapkép: MTI / Koszticsák Szilárd